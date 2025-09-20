Convocati Roma per la Lazio: la decisione finale di Gasperini su Wesley. Ecco i giocatori giallorossi a disposizione del tecnico per il derby

L’attesa è quasi finita. A 24 ore dal fischio d’inizio del derby della Capitale, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha sciolto gli ultimi dubbi diramando la lista ufficiale dei convocati per l’attesissima sfida contro la Lazio. Le ore precedenti alla comunicazione erano state caratterizzate da apprensione per le condizioni di alcuni giocatori chiave, e l’elenco definitivo ha portato con sé buone e cattive notizie per l’ambiente giallorosso.

La notizia più pesante è la doppia assenza in attacco: come previsto, non saranno della partita Paulo Dybala e Wesley, quest’ultimo per gastroenterite. La loro mancanza toglie a Gasperini due alternative importanti nel reparto offensivo, costringendolo a ridisegnare i piani per scardinare la difesa avversaria

Tuttavia, un sospiro di sollievo arriva dal reparto arretrato. Il difensore Mario Hermoso, in forte dubbio fino all’ultimo, ha recuperato dal suo problema fisico e sarà regolarmente a disposizione dell’allenatore, offrendo una soluzione di esperienza e solidità per la linea difensiva. La sua presenza è fondamentale per l’equilibrio della squadra in una partita così delicata.

Di seguito, l’elenco completo dei calciatori che prenderanno parte alla stracittadina:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy