 Convocati Lazio, in sei impegnati con la propria nazionale
Connect with us

News

Convocati Lazio, in sei impegnati in patria con la propria nazionale: Zaccagni unico italiano. Ecco tutti gli impegni dei giocatori biancocelesti durante la sosta

News

Sarri Lazio, il club prende posizione! Arriva il comunicato ufficiale dei biancocelesti in merito alle parole del tecnico sull'operato degli arbitri

News

Infortunati Lazio, Sarri guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta con l’Inter: ora la sosta per ripartire con due rientri importanti. La situazione in vista del Lecce

News

Moviola Inter Lazio, la Gazzetta dello Sport boccia Manganiello: gestione confusa della gara! L'analisi del quotidiano sulla direzione arbitrale

News

Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti: Zaccagni brilla, ma pesano gli errori individuali. Le valutazioni

News

Convocati Lazio, in sei impegnati in patria con la propria nazionale: Zaccagni unico italiano. Ecco tutti gli impegni dei giocatori biancocelesti durante la sosta

Lazio news 24

Published

16 minuti ago

on

By

Zaccagni
Mg Lipsia (Germania) 24/06/2024 - Euro 2024 / Croazia-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Convocati Lazio, da Dia a Zaccagni: sono sei i giocatori impegnati con le proprie nazionali. Ecco il loro calendario durante la sosta

a Lazio si prepara a vivere la sosta di novembre con diversi giocatori impegnati in giro per il mondo. Sono infatti sei i biancocelesti che lasceranno Formello per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali: Christos Mandas, Adam Marusic, Elseid Hysaj, Mattia Zaccagni, Gustav Isaksen e Boulaye Dia. Tutti saranno protagonisti tra qualificazioni ai Mondiali e partite amichevoli.

Tutti gli impegni dei giocatori della Lazio in nazionale

GRECIA – Christos Mandas
Il portiere classe 2001 sarà impegnato in due sfide di qualificazione ai Mondiali: Grecia–Scozia sabato 15 novembre alle 20:45, e Bielorussia–Grecia martedì 18 novembre alla stessa ora.

MONTENEGRO – Adam Marusic
L’esterno difensivo affronterà Gibilterra–Montenegro venerdì 14 novembre alle 20:45, poi Montenegro–Croazia lunedì 17 novembre sempre alle 20:45.

ALBANIA – Elseid Hysaj
Il terzino albanese, tra i più esperti del gruppo biancoceleste, scenderà in campo in Andorra–Albania giovedì 13 novembre alle 20:45, e successivamente in Albania–Inghilterra domenica 16 novembre alle 18:00.

DANIMARCA – Gustav Isaksen
L’esterno offensivo danese sarà impegnato in Danimarca–Bielorussia sabato 15 novembre alle 20:45, e in Scozia–Danimarca martedì 18 novembre alla stessa ora.

SENEGAL – Boulaye Dia
L’attaccante affronterà due amichevoli: Brasile–Senegal sabato 15 novembre alle 17:00, e Senegal–Kenya martedì 18 novembre alle 16:00.

ITALIA – Mattia Zaccagni
L’esterno offensivo parteciperà alle qualificazioni con gli Azzurri di Luciano Spalletti: Moldavia–Italia giovedì 13 novembre alle 20:45, e Italia–Norvegia domenica 16 novembre alla stessa ora.

Conclusi gli impegni internazionali, tutti i giocatori torneranno a Formello entro il 18 novembre per riprendere la preparazione in vista della sfida del 23 novembre contro il Lecce.

Related Topics:

News

Zaccagni
Mg Lipsia (Germania) 24/06/2024 - Euro 2024 / Croazia-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni
Zaccagni
Mg Lipsia (Germania) 24/06/2024 - Euro 2024 / Croazia-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni
News16 minuti ago

Convocati Lazio, in sei impegnati in patria con la propria nazionale: Zaccagni unico italiano. Ecco tutti gli impegni dei giocatori biancocelesti durante la sosta

Convocati Lazio, da Dia a Zaccagni: sono sei i giocatori impegnati con le proprie nazionali. Ecco il loro calendario durante...
Sarri 5 1 Sarri 5 1
News2 ore ago

Sarri Lazio, il club prende posizione! Arriva il comunicato ufficiale dei biancocelesti in merito alle parole del tecnico sull’operato degli arbitri

Dopo le parole di Sarri sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto la Lazio, il club biancoceleste ha scelto di prendere...
Sarri Sarri
News2 ore ago

Infortunati Lazio, Sarri guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta con l’Inter: ora la sosta per ripartire con due rientri importanti. La situazione in vista del Lecce

Infortunati Lazio, Sarri analizza il ko di San Siro e intanto spera in qualche recupero durante la pausa nazionale. Il...

video

marchisio marchisio
Hanno Detto2 settimane ago

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.