Convocati Lazio, in sei impegnati in patria con la propria nazionale: Zaccagni unico italiano. Ecco tutti gli impegni dei giocatori biancocelesti durante la sosta

Convocati Lazio, da Dia a Zaccagni: sono sei i giocatori impegnati con le proprie nazionali. Ecco il loro calendario durante la sosta

a Lazio si prepara a vivere la sosta di novembre con diversi giocatori impegnati in giro per il mondo. Sono infatti sei i biancocelesti che lasceranno Formello per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali: Christos Mandas, Adam Marusic, Elseid Hysaj, Mattia Zaccagni, Gustav Isaksen e Boulaye Dia. Tutti saranno protagonisti tra qualificazioni ai Mondiali e partite amichevoli.

Tutti gli impegni dei giocatori della Lazio in nazionale

GRECIA – Christos Mandas

Il portiere classe 2001 sarà impegnato in due sfide di qualificazione ai Mondiali: Grecia–Scozia sabato 15 novembre alle 20:45, e Bielorussia–Grecia martedì 18 novembre alla stessa ora.

MONTENEGRO – Adam Marusic

L’esterno difensivo affronterà Gibilterra–Montenegro venerdì 14 novembre alle 20:45, poi Montenegro–Croazia lunedì 17 novembre sempre alle 20:45.

ALBANIA – Elseid Hysaj

Il terzino albanese, tra i più esperti del gruppo biancoceleste, scenderà in campo in Andorra–Albania giovedì 13 novembre alle 20:45, e successivamente in Albania–Inghilterra domenica 16 novembre alle 18:00.

DANIMARCA – Gustav Isaksen

L’esterno offensivo danese sarà impegnato in Danimarca–Bielorussia sabato 15 novembre alle 20:45, e in Scozia–Danimarca martedì 18 novembre alla stessa ora.

SENEGAL – Boulaye Dia

L’attaccante affronterà due amichevoli: Brasile–Senegal sabato 15 novembre alle 17:00, e Senegal–Kenya martedì 18 novembre alle 16:00.

ITALIA – Mattia Zaccagni

L’esterno offensivo parteciperà alle qualificazioni con gli Azzurri di Luciano Spalletti: Moldavia–Italia giovedì 13 novembre alle 20:45, e Italia–Norvegia domenica 16 novembre alla stessa ora.

Conclusi gli impegni internazionali, tutti i giocatori torneranno a Formello entro il 18 novembre per riprendere la preparazione in vista della sfida del 23 novembre contro il Lecce.