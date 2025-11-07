Lazio, ansia Nazionale per Sarri: sono sei i giocatori biancocelesti convocati. Ecco tutti i nomi

Lazio, sono i giocatori convocati con le rispettive nazionali e questo rappresenta un pericolo non sicuramente di poco conto per Sarri.

Da lunedì c’è la sosta per le nazionali di novembre. Sono sei i giocatori della Lazio che lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni. Stiamo parlando Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Hysaj (Albania), Zaccagni (Italia), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal). Di seguito tutti i loro impegni.

GRECIA | Christos Mandas

Qual. Mondiali | Grecia – Scozia

Sabato 15 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Bielorussia – Grecia

Martedì 18 novembre ore 20:45

MONTENEGRO | Adam Marusic

Qual. Mondiali | Gibilterra – Montenegro

Venerdì 14 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Montenegro – Croazia

Lunedì 17 novembre ore 20:45

ALBANIA | Elseid Hysaj

Qual. Mondiali | Andorra – Albania

Giovedì 13 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Albania – Inghilterra

Domenica 16 novembre ore 18:00

DANIMARCA | Gustav Isaksen

Qual. Mondiali | Danimarca – Bielorussia

Sabato 15 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Scozia – Danimarca

Martedì 18 novembre ore 20:45

SENEGAL | Boulaye Dia

Amichevoli | Brasile – Senegal

Sabato 15 novembre ore 17:00

Amichevoli | Senegal – Kenya

Martedì 18 novembre ore 16:00

ITALIA | Mattia Zaccagni

Qual. Mondiali | Moldavia – Italia

Giovedì 13 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Italia – Norvegia

Domenica 16 novembre ore 20:45