Lazio, ansia Nazionale per Sarri: sono sei i giocatori biancocelesti convocati. Ecco tutti i nomi
Lazio, sono i giocatori convocati con le rispettive nazionali e questo rappresenta un pericolo non sicuramente di poco conto per Sarri.
Da lunedì c’è la sosta per le nazionali di novembre. Sono sei i giocatori della Lazio che lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni. Stiamo parlando Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Hysaj (Albania), Zaccagni (Italia), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal). Di seguito tutti i loro impegni.
GRECIA | Christos Mandas
Qual. Mondiali | Grecia – Scozia
Sabato 15 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Bielorussia – Grecia
Martedì 18 novembre ore 20:45
MONTENEGRO | Adam Marusic
Qual. Mondiali | Gibilterra – Montenegro
Venerdì 14 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Montenegro – Croazia
Lunedì 17 novembre ore 20:45
ALBANIA | Elseid Hysaj
Qual. Mondiali | Andorra – Albania
Giovedì 13 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Albania – Inghilterra
Domenica 16 novembre ore 18:00
DANIMARCA | Gustav Isaksen
Qual. Mondiali | Danimarca – Bielorussia
Sabato 15 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Scozia – Danimarca
Martedì 18 novembre ore 20:45
SENEGAL | Boulaye Dia
Amichevoli | Brasile – Senegal
Sabato 15 novembre ore 17:00
Amichevoli | Senegal – Kenya
Martedì 18 novembre ore 16:00
ITALIA | Mattia Zaccagni
Qual. Mondiali | Moldavia – Italia
Giovedì 13 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Italia – Norvegia
Domenica 16 novembre ore 20:45