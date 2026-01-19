Connect with us

Convocati Lazio per il Como: la decisione di Sarri su Vecino

3 ore ago

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per il Como: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la sfida odierna dello stadio Olimpico

Maurizio Sarri, tecnico della Laziio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Como, valevole per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si svolgerà dalle ore 20:45 odierne. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

