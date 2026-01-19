News
Convocati Lazio per il Como: la decisione di Sarri su Vecino
Convocati Lazio per il Como: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la sfida odierna dello stadio Olimpico
Maurizio Sarri, tecnico della Laziio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Como, valevole per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si svolgerà dalle ore 20:45 odierne. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
