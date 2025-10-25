Connect with us

News

Convocati Juve per la sfida contro la Lazio: ecco le scelte del tecnico bianconero Igor Tudor: la lista completa

News

Gregucci, esordio subito da protagonista per l'ex calciatore della Lazio sulla panchina della Sampdoria! Ecco cosa è successo

News

Lazio Juve, Sarri alle prese col rebus terzini: chance dal 1’ per Isaksen, conferma per Basic! Le ultimissime

News

Lazio Juve, le probabili formazioni per il match di Serie A: le possibili scelte dei due tecnici

News

Dagli anni alla Lazio alle tensioni in Arabia: Inzaghi e Conceicao ancora ai ferri corti! Ecco cosa è successo

News

Convocati Juve per la sfida contro la Lazio: ecco le scelte del tecnico bianconero Igor Tudor: la lista completa

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Tudor
Tudor

Convocati Juve, diramata la lista completa per la grande sfida dell’Olimpico: le decisioni del mister bianconero Tudor

L’attesa è terminata: Igor Tudor ha reso nota la lista dei convocati della Juventus per la trasferta di Roma. Domenica sera, nello scenario suggestivo dello Stadio Olimpico, i bianconeri sfideranno la Lazio in un appuntamento che vale molto più dei tre punti.

Non si tratta infatti di una gara ordinaria. La sfida rappresenta un crocevia cruciale per due ragioni principali: da un lato la Juventus ha bisogno di un successo netto per rilanciare le proprie ambizioni stagionali e inviare un messaggio forte al campionato; dall’altro, il futuro dello stesso Tudor è strettamente legato all’esito e alla prestazione che la squadra saprà offrire nella Capitale.

Tudor deve nuovamente fare i conti con le assenze di lunga durata. Come previsto, non prenderanno parte alla trasferta i soliti indisponibili: Bremer, Cabal e Milik, ancora fermi ai box. A loro si aggiunge anche Pinsoglio, fuori ormai da alcune gare.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.