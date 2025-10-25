Connect with us

Lazio-Juve, Tudor sicuro: «Vogliamo vincere! Sulle voci riguardanti il mio esonero...»

Rinnovo Basic, futuro in bilico per il centrocampista della Lazio. Ecco le ultime

Calciomercato Lazio, Fabiani punta forte su un grande centrocampista. La situazione

Calciomercato Lazio, Insigne e non solo. Sarri mette in lista un altro nome per rafforzare la rosa: ecco chi è l'obiettivo biancoceleste!

Dove vedere Lazio-Juve, ecco tutte le informazioni sullo streaming

1 ora ago

Tudor
Dc Roma 27/04/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Igor Tudor

Lazio-Juve, Tudor alla vigilia: «Pronti a ripartire». Le dichiarazioni del tecnico bianconero

Tre punti come l’ossigeno: è questo l’obiettivo della Juventus in vista della Lazio-Juve all’Olimpico, match chiave per interrompere un periodo difficile che ha visto i bianconeri raccogliere cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette gare.

Sabato 25 ottobre, alla vigilia del match, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, condividendo le sue sensazioni sul momento della squadra e sulla preparazione della sfida.

«La squadra è motivata, vogliosa di fare una bella gara, conoscendo la qualità dell’avversario e il momento che stiamo attraversando», ha spiegato Tudor. «Ci siamo preparati bene in questi due allenamenti e domani vogliamo offrire una prestazione convincente».

Sui nuovi acquisti, il tecnico ha chiarito: «Non ci sono problemi particolari. I giocatori ci sono e hanno la loro qualità. È normale un periodo di adattamento, ma tutti si impegnano e danno sempre il massimo».

Un passaggio importante è stato dedicato a Kenan Yildiz e ai paragoni con Del Piero. Tudor ha sottolineato: «I paragoni sono delicati. Del Piero ha fatto la storia, Kenan è al primo anno da protagonista. È il giocatore più importante della rosa e gioca sempre dall’inizio. Non è facile, il rendimento può variare e per questo ha bisogno anche di riposare».

Il tecnico ha poi parlato del suo approccio personale: «Sto bene, penso zero a me stesso. Mi concentro sulla squadra, sulle sensazioni positive e sulla voglia di vincere. Domani sarà un banco di prova importante contro un avversario di livello».

A proposito di eventuali timori di esonero, Tudor ha chiarito con decisione: «Non ci penso minimamente. Mi concentro su come motivare i giocatori e trovare soluzioni. Il futuro non conta quanto quello che possiamo fare domani».

Sulla continuità degli attaccanti, ha aggiunto: «David ha giocato tre partite di fila. Serve equilibrio tra fase offensiva e difensiva, a volte bisogna rinunciare a qualcosa per migliorare il rendimento complessivo della squadra».

Tudor ha anche toccato la leadership generazionale: «La personalità dei giovani va stimolata sempre. Ogni giocatore può essere un leader, deve assumersi responsabilità in campo».

Infine, il tecnico ha commentato Zhegrova e la gestione dei giocatori: «Lui può dare qualcosa, soprattutto nell’ultima mezz’ora. Per giocare dall’inizio serve tempo e adattamento».

La Juventus si presenta così alla Lazio-Juve con determinazione, fiducia nei propri leader e la voglia di tornare a vincere dopo un periodo complicato, pronta a mostrare grinta, organizzazione e mentalità offensiva.

