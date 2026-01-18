Avversari
Convocati Como per la Lazio: le scelte di Fabregas
Convocati Como per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Fabregas
Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per la 21a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45. La lista completa:
PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito.
DIFENSORI: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
ATTACCANTE: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, il futuro di Fabbian oscilla tra i biancocelesti, Fiorentina e Bournemouth interessate
News
Nazionali Lazio, il Senegal di Dia vince la Coppa D’Africa! I dettagli
Nazionali Lazio, il Senegal di Dia ha vinto questa edizione della Coppa D’Africa dopo aver battuto il Marocco 1-0. I...
Fabbian Lazio, sorpasso della Fiorentina! I dettagli dell’affare
Fabbian Lazio, la Fiorentina sta per concludere con il Bologna il passaggio del centrocampista alla corte di Vanoli. I dettagli...
Convocati Como per la Lazio: le scelte di Fabregas
Convocati Como per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Fabregas Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha...