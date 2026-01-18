Connect with us

Avversari

Convocati Como per la Lazio: le scelte di Fabregas

Published

2 ore ago

on

By

Fabregas
Fabregas

Convocati Como per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Fabregas

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per la 21a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45. La lista completa:

PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito.

DIFENSORI: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.

ATTACCANTE: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.

