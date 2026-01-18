Calciomercato Lazio, Fabbian protagonista in Bologna Fiorentina e nel calciomercato: la Lazio lo monitora, ma la viola rimane in pole! Le ultime

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, è stato uno dei protagonisti della partita contro la Fiorentina, segnando il gol che aveva riacceso le speranze dei rossoblù nel finale. Tuttavia, il nome di Fabbian è anche uno dei più discussi nel calciomercato, con diversi club interessati al suo trasferimento. La Lazio è una delle squadre che ha messo gli occhi su di lui, sebbene non rappresenti una delle sue prime scelte. Il centrocampista è seguito anche dal Bournemouth e, soprattutto, dalla Fiorentina, che risulta essere la società più attiva in tal senso.

Le parole di Italiano su Fabbian e il suo futuro

Durante la conferenza stampa post partita, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato interrogato proprio sulla possibile partenza di Fabbian. La sua risposta è stata chiara: “Non darei via nessuno, poi è chiaro ci sia qualche sirena. Poi vedete che lo sto mettendo, è un piacere allenarlo, poi per il resto è una scelta sua e della società”. Italiano ha espresso la sua soddisfazione nel lavorare con il giovane centrocampista, lasciando però la decisione finale tra le mani della società e del giocatore.

Fabbian e la modifica alle noif: impatto sul mercato

Da ricordare che Fabbian rientra tra gli italiani under 23, e grazie alla modifica alle noif dello scorso novembre, il suo costo non influirà sull’indicatore di costo allargato del lavoro. Questo significa che, in caso di operazione, non ci sarebbe un impatto significativo sulla fotografia dell’indicatore al prossimo 31 marzo, rendendo l’affare ancora più conveniente per i club interessati.

Il futuro di Giovanni Fabbian continua a essere uno degli argomenti più caldi del mercato, e i prossimi giorni potrebbero chiarire ulteriormente quale sarà la sua destinazione.

