Conte pronto per lo Scudetto (e cita anche alla Lazio). Sentite cosa ha detto il tecnico - Lazio News 24

Conte lancia il Napoli: «Alziamo il livello, ma occhio alle rivali come la Lazio»

Antonio Conte è pronto a ripartire con il suo Napoli per affrontare una stagione 2025/26 che si preannuncia combattutissima. Il tecnico salentino, in un’intervista a Sky Sport, ha parlato delle ambizioni azzurre, dell’inserimento di Kevin De Bruyne e della crescente concorrenza in Serie A, citando tra le rivali la Lazio, sempre più agguerrita.

L’ex centrocampista non ha dubbi sull’impatto del belga:

«De Bruyne arriva dopo quasi un decennio in Premier League, in un momento di grande maturità. È un leader silenzioso che può fare la differenza, ma anche noi dobbiamo creare l’ambiente giusto per valorizzarlo. Oggi il calcio si vince col collettivo, non con il singolo. Questo vale per noi come per tutte le nostre rivali, Lazio inclusa, che si sta rafforzando bene».

Conte è già entrato nella mentalità del nuovo anno, pronto a trasmettere il suo approccio inconfondibile:

«In ogni squadra dove vado, cerco subito di instillare la mia idea di lavoro: serietà, sacrificio, dedizione assoluta. Voglio che i miei giocatori affrontino ogni ostacolo con coraggio. L’obiettivo? Alzare il livello ogni giorno. È quello che serve per restare al vertice, soprattutto con squadre come Lazio, Juventus, Inter e Milan pronte a battagliare».

Alla domanda su cosa si aspetti dal secondo anno alla guida del Napoli, Conte è stato chiaro:

«Voglio vedere la stessa intensità dello scorso anno. Non possiamo permetterci di rallentare. A Napoli si è sempre detto: prima viene la maglia sudata, poi i risultati. E questo principio non cambia. Sappiamo che avremo avversarie determinate, e la Lazio è tra quelle che stanno costruendo un progetto credibile. Servirà la miglior versione del Napoli per confermarci tra le big».

L’allenatore non nasconde il peso delle aspettative, ma rilancia:

«Le seconde stagioni sono sempre più complicate. Le rivali ci studiano, si rafforzano. Ma per noi è uno stimolo. Guardiamo ogni partita come un’occasione per crescere. L’importante è non perdere mai l’umiltà e la fame».

Tra sogni europei e rivalità interne, la stagione 2025/26 si apre sotto il segno di Antonio Conte. E tra le avversarie da battere, anche le rivali Lazio, sempre più presenti nei piani alti del calcio italiano.