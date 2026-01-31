Conferenza stampa Vasquez: «I rigori? Non mi piace parlarne. C’è l’arbitro che si prende la responsabilità di fischiare»

Conferenza stampa Vasquez: il giocatore del Genoa interviene dopo la partita contro la Lazio

Il difensore del Genoa Johan Vasquez, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI JOHAN VASQUEZ

RIGORI – «I rigori? Non mi piace parlarne, non sono il tipo. C’è l’arbitro che si prende la responsabilità di fischiare. Ci dispiace, sembrava che potesse finire in pareggio. Il resto è roba degli arbitri, devono essere consapevoli come noi lo dobbiamo essere della nostra prestazione. Non c’è niente da dire alla squadra e all’atteggiamento che abbiamo avuto. Questa è lo spirito giusto».

GOL DEL PAREGGIO – «Mi ricordo perfettamente che sul 2-2 ho visto le facce di tutte e volevamo vincere, non pareggiare. Il rigore nel finale è stato un episodio sfortunato, dobbiamo essere più maturi e consapevoli. Abbiamo giocato con coraggio fino alla fine, mi tengo questo. Dobbiamo andare piano, settimana dopo settimana. Oggi erano punti pesanti. Dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento per prendere i tre punti».

ATTEGGIAMENTO – «Si, dobbiamo andare piano settimana dopo settimana. Sapevamo che questi potevano essere punti pesanti, ma questo risultato non ci toglie nulla. Dobbiamo vincere la prossima partita e avere lo stesso atteggiamento, soprattutto in casa. La strada è ancora lunga, alla fine questi sono punti pesanti e credo che dobbiamo essere più consapevoli nel non perdere le partite che non puoi vincere».

