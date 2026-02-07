Conferenza stampa Spalletti: «La Lazio gioca meglio della classifica che ha. E’ una squadra che sa giocare a calcio»

Conferenza stampa Spalletti: l’allenatore della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita contro la Lazio di Maurizio Sarri

Nella giornata odierna è andata in scena la conferenza stampa di Luciano Spalletti verso la sfida della 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L’allenatore della Juventus ha preso la parola alla vigilia della partita dello Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole, riportate dai colleghi di JuventusNews24:

CONFERENZA STAMPA SPALLETTI

CONDIZIONI DI CONCEICAO E KELLY – «Yildiz è a disposizione, oggi ha sviluppato tutto l’allenamento con la squadra. Conceicao e Kelly han fatto a parte oggi, c’è da valutare domani perché è passato talmente poco tempo che il percorso per valutarli è meglio domattina».

PRESTAZIONI MA NON RISULTATO – «Com’è? Giochisti e risultatisti? Ci sono in mezzo gli equilibristi. Poi da un punto di vista mio diventa facile. Ad avere più palla si riescono a decidere le sorti. In una partita come domani, se dai la palla alle squadre di Sarri fanno la cosa che gli piace più fare e riescono a sviluppare più cose di quelle che preparano e provano. Ci sono partite che ti fanno rimanere un po’ in sospeso e ti fan sentire incompleto. Questo è quello che vogliamo fare, sviluppare dentro le partite. Non ci sono ruoli, i giocatori si adattano al contesto del comportamento degli avversari. Si va a tentare di avere più palla noi. Poi che cosa farne e dove andare a portarla più o meno veloce è un altro discorso. Io posso decidere anche di non attaccare e di fare un possesso sterile che non ti porta niente se non a statistiche, oppure verticalizzare e finalizzare prima possibile. Dipende anche dal comportamento degli avversari. Come sviluppare il nostro gioco. È un sistema un po’ liquido, si valuta di volta in volta».

LAZIO – «La Lazio è una squadra in continuo movimento, ha palleggio, sa giocare a calcio. Sapersi adattare a scenari che cambiano di continuo è una qualità importante. È una chiave per prendere in mano il pallino del gioco. Contro di loro distanze e ritmo devono essere allineati in tutta la squadra, Sarri avete visto allenare. Loro son sempre compatti, uniti, nelle scelte che fanno. Bisognerà essere bravi, una squadra collegata. Bisogna leggere i momenti della partita, giocano meglio della loro classifica».

CALENDARIO – «Noi giochiamo contro il campionato, contro il nostro futuro tutte le volte. Ogni partita è nostra, nel senso che giochiamo sempre noi, è sempre la nostra squadra che gioca. Vogliamo giocare la nostra partita. Dobbiamo avere mentalità, coerenza di comportamento, andare a giocare le nostre partite. Non deve influenzarci ciò che abbiamo davanti. Le mentalità non si spezzano, non si adattano, è una voce che dice chi sei, che parla di te in ogni partita. Dobbiamo esibire questa mentalità, questa forza di giocarsi le partite che vogliamo in qualsiasi situazione».

