Conferenza stampa Sarri: «La Lazio ha giocato una partita da gruppo vero! Siamo stati bravi a reagire. Gila? Valuteremo»

Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro l’Atalanta

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue parole riprese da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI

CARATTERE – «Sicuramente è tra le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l’anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l’Atalanta».

VITTORIA STAGIONE – «Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare su un percorso di tanti mesi».

FUTURO – «No, non abbiamo ancora parlato di futuro oggi».

PERCASSI – «Uno è un fuorigioco oggettivo, l’altro posso dire che non era fallo: valeva a Cremona, vale anche quello di stasera. Su Gila c’è stata la ribattuta e da regolamento era giusto non dare rigore. Invece la mano di Scalvini c’era eccome: mi dovrei lamentare anche io allora».

GILA – «Ha preso una botta al tendine. Valuteremo».

MOTTA – «Un ragazzo maturo che sta dimostrando grandi cose. Parare 5 rigori su 6 in Serie A è qualcosa di clamoroso. Il ragazzo deve rimanere con i piedi per terra soprattutto su certi aspetti».

SOFFERENZA ATALANTA – «L’Atalanta rimane una squadra difficile da battere, ma noi siamo stati bravi a contenerli: un contesto importante visto che loro sono forti in casa».

MESSAGGIO TIFOSI – «Oggi i tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine e bisogna considerare che erano presenti tanti che ci hanno guardato da casa. Sono molto contento per loro e per quello che stanno facendo».

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