 Lazio, Tavares out contro la Juventus, chi al suo posto? Sarri ha una idea ben chiara su come andare a sostituire il portoghese. I dettagli
Connect with us

News

Lazio, Tavares out contro la Juventus, chi al suo posto? Sarri ha una idea ben chiara su come andare a sostituire il portoghese. I dettagli

News

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste sempre più al centro del progetto. I numeri esaltano la sua importanza: tutti i dettagli!

News

Cluj, terremoto in panchina: Mandorlini esonerato dal CFR, un ex Lazio è il nuovo tecnico dell’Universitatea. I dettagli

News

Conferenza stampa Sarri pre Lazio Juve: quando parla il tecnico alla vigilia del match di Serie A

News

Rocchi Lazio, l'ex attaccante analizza nei dettagli il momento biancoceleste e svela anche alcuni aneddoti importanti sulla sua esperienza con questa maglia

News

Lazio, Tavares out contro la Juventus, chi al suo posto? Sarri ha una idea ben chiara su come andare a sostituire il portoghese. I dettagli

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Sarri contro la Juventus perde anche Nuno Tavares per infortunio. Ecco chi giocherà al posto del portoghese domenica.

Si ritorna all’Olimpico con una sfida di grande interesse per la Lazio, che dopo aver conquistato un punto prezioso contro l’Atalanta, affronta la Juventus guidata da Igor Tudor. La squadra di Sarri deve fare i conti con diverse assenze che condizioneranno la formazione titolare. Tra i fuori lista ci sono Dele-Bashiru, ancora in fase di recupero, e Gigot, mentre tra gli infortunati figurano Castellanos, Rovella e Cancellieri, tutti indisponibili per almeno un mese. Nella settimana della sfida si è aggiunto anche Nuno Tavares, fermato da un problema al polpaccio, che con ogni probabilità non sarà disponibile.

Per sopperire a queste assenze, la Lazio opererà alcune modifiche nel reparto difensivo. Davanti a Provedel, infatti, sarà Marusic a coprire la fascia sinistra, viste le difficoltà di recupero di Pellegrini, ancora ai box dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro subito contro il Genoa. La linea difensiva sarà completata da Lazzari sulla destra e da Gila e Romagnoli al centro, confermando la solidità di un reparto che Sarri considera fondamentale per impostare il gioco.

A centrocampo, la Lazio dovrebbe schierare Guendouzi, Cataldi e Basic, con Vecino che agisce leggermente più avanzato, dopo aver collezionato il suo primo ingresso in campionato nella scorsa partita. Il tecnico punta sulla fisicità e sulla tecnica dei suoi centrocampisti per garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva, elemento chiave per affrontare una squadra competitiva come la Juventus.

In avanti, la Lazio potrebbe affidarsi al tridente del 4-3-3. Isaksen potrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, mentre Dia, pur non al meglio per alcuni problemi alla caviglia, resta in vantaggio su Noslin e Pedro per completare il reparto offensivo insieme a Zaccagni. Questo assetto permette a Sarri di sfruttare la velocità e la qualità tecnica dei suoi attaccanti, cercando di rendere la squadra imprevedibile in fase di finalizzazione.

Il match rappresenta un banco di prova importante per la Lazio, sia per testare la profondità della rosa in una fase di emergenza, sia per consolidare la fiducia e la continuità di risultati davanti ai propri tifosi all’Olimpico. Nonostante le assenze, la squadra biancoceleste dovrà dimostrare carattere e determinazione per provare a ottenere un risultato positivo contro una delle formazioni più competitive del campionato. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.