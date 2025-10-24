Lazio, Tavares out contro la Juventus, chi al suo posto? Sarri ha una idea ben chiara su come andare a sostituire il portoghese. I dettagli

Lazio, Sarri contro la Juventus perde anche Nuno Tavares per infortunio. Ecco chi giocherà al posto del portoghese domenica.

Si ritorna all’Olimpico con una sfida di grande interesse per la Lazio, che dopo aver conquistato un punto prezioso contro l’Atalanta, affronta la Juventus guidata da Igor Tudor. La squadra di Sarri deve fare i conti con diverse assenze che condizioneranno la formazione titolare. Tra i fuori lista ci sono Dele-Bashiru, ancora in fase di recupero, e Gigot, mentre tra gli infortunati figurano Castellanos, Rovella e Cancellieri, tutti indisponibili per almeno un mese. Nella settimana della sfida si è aggiunto anche Nuno Tavares, fermato da un problema al polpaccio, che con ogni probabilità non sarà disponibile.

Per sopperire a queste assenze, la Lazio opererà alcune modifiche nel reparto difensivo. Davanti a Provedel, infatti, sarà Marusic a coprire la fascia sinistra, viste le difficoltà di recupero di Pellegrini, ancora ai box dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro subito contro il Genoa. La linea difensiva sarà completata da Lazzari sulla destra e da Gila e Romagnoli al centro, confermando la solidità di un reparto che Sarri considera fondamentale per impostare il gioco.

A centrocampo, la Lazio dovrebbe schierare Guendouzi, Cataldi e Basic, con Vecino che agisce leggermente più avanzato, dopo aver collezionato il suo primo ingresso in campionato nella scorsa partita. Il tecnico punta sulla fisicità e sulla tecnica dei suoi centrocampisti per garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva, elemento chiave per affrontare una squadra competitiva come la Juventus.

In avanti, la Lazio potrebbe affidarsi al tridente del 4-3-3. Isaksen potrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, mentre Dia, pur non al meglio per alcuni problemi alla caviglia, resta in vantaggio su Noslin e Pedro per completare il reparto offensivo insieme a Zaccagni. Questo assetto permette a Sarri di sfruttare la velocità e la qualità tecnica dei suoi attaccanti, cercando di rendere la squadra imprevedibile in fase di finalizzazione.

Il match rappresenta un banco di prova importante per la Lazio, sia per testare la profondità della rosa in una fase di emergenza, sia per consolidare la fiducia e la continuità di risultati davanti ai propri tifosi all'Olimpico. Nonostante le assenze, la squadra biancoceleste dovrà dimostrare carattere e determinazione per provare a ottenere un risultato positivo contro una delle formazioni più competitive del campionato.