Hanno Detto
Conferenza stampa Patric: «A livello di cuore e di gruppo è stata una grande vittoria! Motta? Dico questo»
Conferenza stampa Patric: il giocatore della Lazio interviene dopo la partita contro l’Atalanta
Patric, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue parole riprese da TMW:
LA CONFERENZA STAMPA DI PATRIC
VITTORIA – «A livello di cuore e di gruppo è stata una grande vittoria. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra nonostante in certi frangenti abbiamo sofferto l’Atalanta».
CARATTERE – «La squadra negli ultimi due mesi ha avuto maturità. Abbiamo raggiunto un grande traguardo: tengo a sottolineare la grande prestazione di Motta perché ha molta maturità nonostante la giovane età».
STAGIONE – «Con Sarri sto crescendo molto. Voglio ringraziare anche i nostri tifosi perché ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine».
LAZIO-INTER – «Ora dobbiamo pensare solo al campionato, poi si vedrà».
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