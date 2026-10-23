Conferenza stampa Gattuso: «Priorità a domani, chiedo intensità e veemenza! Taylor? Valutiamo. Cataldi ci sta dando una grande mano, arriverà il suo momento»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene ad un giorno dalla partita dell’Olimpico contro il Parma di Alberto Gilardino

Gennaro Gattuso prende la parola dal Training Center di Formello verso la sfida dello stadio Olimpico di Roma. Il tecnico della Lazio interviene in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Parma. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

SEGNALI SQUADRA – «Bene, abbiamo fatto un pochino meno in confronto a settima scorsa perché c’è un giorno in meno! La squadra è viva, abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor, ma ieri si è allenato con la squadra e l’atteggiamento è quello giusto! L’ho rivista la gara, dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità, voglia e veemenza. Se domani pensiamo di voler gestire la partita e mettere una marcia in meno, prendiamo legnate sui denti che ricorderemo per tanto tempo».

PRIORITA’ GARA – «Priorità a domani, dopo sicuramente dovremo fare delle scelte, pensiamo a preparare bene il match. Già da domenica ci mettiamo al lavoro».

DATI – «Quando leggo i dati, non vado alla ricerca del volume! A me interessa l’intensità, picco massimo e andiamo a ricercare questo fattore durante la settimana. Chilometri? Dipende come li fai. Per esempio, Frattesi ha toccato pochissimi palloni, ma al contempo ha toccato 5 palle nell’area piccola. Si può sbagliare certo, fa parte del gioco, ma l’importante è andare forti e con criterio. Non bisogna avere amnesie come successo in altre partite».

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MODULI – «Moduli? E’ una questione di occupazione, ciò ci sta aiutando! I giocatori non stanno in ruoli specifici, ma si muovono».

PRESSIONE – «Noi abbiamo una strada, ovvero quella della mentalità e della voglia, come già detto. L’errore lo contempliamo. Sappiamo tutti come possono andare le sfide. Non si può più sottovalutare nessuno al giorno d’oggi. Monza-Cagliari, per esempio, quante ne stiamo vedendo di partite.

Quante volte noi abbiamo toccato con mano questo aspetto, ma ci è andata bene, col Monza abbiamo rischiato. La luce si accende subito, dopo è troppo tardi! Dobbiamo pensare a noi stessi, io, il mio staff, i giocatori e il club. Quello che dicono gli altri? Bene, non ci possiamo fare nulla».

ASPETTO BATTAGLIERO – «C’è un difetto, ossia che gioisco poco sulle robe! Anche da giocatore ero così, penso sempre a ciò che verrà dopo. Però si, sono contento e orgoglioso. Questi ragazzi stanno bene insieme, i meriti sono i loro anche se Zaccagni l’ultima volta mi ha buttato nel mischione sotto il settore ospiti.

Dal primo giorno hanno sempre dimostrato grande attaccamento e voglia. Il segreto della squadra? Il fatto di stare proprio insieme! Si allenano con grande intensità e per me è una grande soddisfazione».

VALORI E ALLENAMENTO – «Il rispetto, la puntualità: gli orari sono fondamentali sennò diventa un circo! Allenarsi forte, preferisco che un giocatore mi dica che è andato a dormire tardi o che ha fatto serata, l’importante è essere onesti! Non permetto a nessuno di rovinarmi un allenamento! Se ho un battibecco con un giocatore, dopo un’ora mi è già passato tutto.

Oggi vivono perennemente con il telefono in mano, si guardano le loro cose. Per me prima ciò era impensabile! Ascoltarli anche quando sono stanchi, ecco, va bene! Non voglio sentire lamentele quando chiedo fortemente una cosa, non si fa una roba di mezzo, non si può barattare su determinate cose. Sul lavoro in cui credo non si baratta, si fa e lo si deve fare bene».

SENSO DI RIVALSA – «Pensa se un calciatore non ha questa voglia di rivalsa, non può fare sport ad altissimo livello! Io lo vedo questo: è giusto che lo abbiano! Altrimenti, uno deve appendere gli scarpini al chiodo e andare a fare un altro mestiere. C’è solo una strada: quella dell’amor proprio e del lavoro».

TAYLOR – «Ieri ha fatto l’allenamento, vediamo oggi in che condizioni è. Domani valutiamo».

CATALDI – «Cataldi è solo una scelta mia! E’ da 10/12 giorni che sta bene. Quando arriverà il momento vediamo, ci sta dando una grandissima mano nello spogliatoio e negli allenamenti».

ISAKSEN – «Me la sono sentita, volevo coprirmi di più e portare il risultato a casa! Isaksen? Ha la sesta marcia, è forte, deve stare bene. L’altro giorno è stato fatto un po’ di casino quando ho detto allenamento invisibile, per me significa il “recupero”! Lavorando e conoscendomi, l’ho capito che tante volte il recupero è più importante sul lavoro».

INFORTUNATI – «Il piano sugli infortunati? Non mi piace che un giocatore mi guardi con gli occhi storti a causa di un’accelerazione e poi magari vi è una ricaduta. Sappiamo e conosciamo bene i dati e la tipologia di allenamento che conduciamo. Uno deve essere pronto! Solo dopo entra in gruppo.

Rovella e Marusic hanno fatto un bellissimo allenamento, stanno andando forte. Tra 4/5 giorni penso faranno un parziale con noi! Albert speriamo che tra una decina di giorni riesca a correre senza dolore, inoltre, mi auguro di averlo a disposizione per Napoli: è un’idea mia questa su Gudmundsson».