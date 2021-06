UFFICIALE Conceição rinnova con il Porto fino al 2024: il comunicato

Niente Italia per Sergio Conceição che rinnova con il Porto: accordo fino al 2024 per il tecnico, ex giocatore di Lazio, Parma e Inter

Sergio Conceição resta al Porto: dopo i rumors su un suo possibile approdo su una panchina italiana, tra cui anche la Lazio, il tecnico rinnova fino al 2024. Il comunicato.

«FC Porto e Sérgio Conceição hanno concordato di rinnovare fino al 2024 il contratto che li lega dal 2017. La firma del nuovo accordo avrà luogo oggi allo Stadio Do Dragao alle 12:00. Sérgio Conceição diventerà il primo allenatore dell’era Jorge Nuno Pinto da Costa come presidente del club a restare più di quattro stagioni consecutive sulla panchina blu e bianca. Al servizio dei Dragoes come allenatore, l’ex esterno ha già vinto due edizioni del campionato portoghese, una Coppa del Portogallo e due Supercoppe».