Conceição e il ricordo della Lazio: «Anni fantastici!»

Sergio Conceição, oggi allenatore del Porto, ma ex giocatore della Lazio ha ricordato i suoi anni in biancoceleste

La Lazio targata Cragnotti non ha avuto campioni solo nel presente, ma ha anche allevato gli allenatori del futuro, quelli che adesso sono alla guida dei grandi club d’Europa. Da Inzaghi a Simeone, passando per Conceição: tutti hanno portato l’Aquila sul petto e tutti ne sono rimasti legati. Proprio l’attuale tecnico del Porto ha ricordato gli anni in biancoceleste, sulle colonne de Il Cuoio, inserto del Corriere dello Sport: «Sono stati anni fantastici. Abbiamo vinto tante cose insieme». E il pensiero alla mancata Champions League: «Avremmo potuto vincere».

E sulla Lazio di Inzaghi: «Sono felice per lui e per quello che sta facendo, la squadra gioca bene e diverte».