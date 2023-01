Compleanno Lazio, gli auguri di Strakosha e Armini. I due ex giocatori biancocelesti hanno voluto festeggiare i 123 anni della società attraverso i social

Sia Thomas Strakosha che Nicolò Armini sono legati alla Lazio in maniera indissolubile, il primo come ex portiere biancoceleste cresciuto nelle giovanili laziali, e il secondo cresciuto con i colori biancocelesti fin da bambino per poi accumulare esperienze in altri club.

Oggi gli ex giocatori della squadra capitolina hanno voluto fare gli auguri alla società attraverso i social, Strakosha con una storia su Instagram, Armini con un commento sotto il post della società «Da 123 anni il calcio a Roma si chiama Società Sportiva Lazio».