omo, le mosse di Fabregas verso il match con la Lazio

Db Torino 25/10/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Cesc Fabregas

Como, le mosse di Fabregas verso il match con la Lazio. Ecco quali dovrebbero essere le scelte di formazione del tecnico spagnolo

In vista del debutto in campionato contro la Lazio, il Como di Cesc Fabregas si prepara a scendere in campo con una formazione che presenta già le prime novità. A causa dell’infortunio di Jayden Addai rimediato nella sfida di Coppa Italia contro il Südtirol, il tecnico spagnolo è pronto a lanciare dal primo minuto il giovane Assane Diao.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il senegalese agirà come “vertice alto a sinistra” nell’attacco del Como. L’altro dubbio di formazione riguarda chi affiancherà Diao sulla corsia di sinistra, con il ballottaggio tra Moreno e Valle ancora aperto. La sfida contro i biancocelesti si preannuncia come un test significativo per il Como, che in questa sessione di mercato si è distinto come il quarto club in Italia per investimenti, alle spalle di colossi come Juventus, Milan e Napoli.

Gli sforzi economici della famiglia Hartono non si fermano, con l’intenzione di rinforzare ulteriormente la squadra, in particolare il reparto difensivo. L’attenzione del club è concentrata su due profili di alto livello. Il primo nome sulla lista è quello di Aymeric Laporte, attualmente in forza all’Al-Nassr, la cui esperienza e caratura internazionale sarebbero un’aggiunta di grande valore. Il secondo obiettivo è il portiere del Venezia, Filip Stankovic, considerato un giovane talento dal grande potenziale.

L’impegno economico profuso dalla società dimostra l’ambizione del Como, che punta a consolidare la sua posizione in Serie A e a non essere una semplice comparsa. La partita contro la Lazio sarà la prima occasione per valutare sul campo l’efficacia di questa strategia di mercato e le capacità della squadra di Fabregas di competere ad alti livelli.

