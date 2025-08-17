Como Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A che aprirà il campionato delle squadre di Fabregas e Sarri

Cala il sipario sul precampionato ed è tempo di fare sul serio. Archiviata la fase di preparazione estiva, la Lazio di Maurizio Sarri sposta ora l’intera concentrazione sull’inizio ufficiale della stagione. Il conto alla rovescia è iniziato e porterà i biancocelesti al debutto nel campionato di Serie A 2025-2026, un esordio che si preannuncia tutt’altro che scontato.

L’appuntamento per i tifosi è fissato per domenica 24 agosto, alle ore 18:30, quando la Lazio scenderà in campo come ospite allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como. La squadra lariana non è più una semplice neopromossa, ma una solida realtà del nostro campionato, reduce da un ottimo decimo posto nella scorsa stagione. Le ambizioni del Como sono ulteriormente cresciute quest’estate, grazie a un mercato importante che ha rinforzato la rosa a disposizione del tecnico, trasformandola in un avversario temibile e desideroso di partire subito con il piede giusto davanti al proprio pubblico. Per la Lazio, dunque, si tratterà di un primo test già molto indicativo per saggiare condizione fisica e meccanismi di gioco.

Per tutti i tifosi e gli appassionati che non potranno essere presenti allo stadio, la sfida verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky, offrendo un’ampia scelta per seguire l’evento.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in streaming live e on demand. La visione sarà accessibile tramite l’app ufficiale su una vasta gamma di dispositivi, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet o console di gioco come PlayStation e Xbox.

Contemporaneamente, il match sarà disponibile anche per gli abbonati Sky, che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport dedicati all’evento per non perdersi neanche un minuto del debutto stagionale dei biancocelesti.