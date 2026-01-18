Commisso, l’ultimo saluto della viola durante la sfida di Serie A tra Bologna e Fiorentina: l’immagine commovente

Commisso, il ricordo del Club toscano prima del fischio d’inizio della sfida contro i felsinei: maglia speciale, minuto di silenzio e che momento!

Un pomeriggio segnato da dolore, orgoglio e grande commozione ha avvolto lo stadio Renato Dall’Ara. Prima del calcio d’inizio di Bologna Fiorentina, il club viola ha scelto di rendere omaggio al proprio Presidente, Rocco Commisso, scomparso nella giornata precedente. Un ricordo intenso, vissuto da squadra, dirigenza e tifosi in un’atmosfera di profonda partecipazione emotiva.

La Fiorentina si è presentata in campo per il riscaldamento con una maglia speciale: sul fronte la scritta «Grazie Rocco», sul retro «Rocco 1», segno tangibile del legame profondo tra il presidente e l’universo viola. A seguire, un minuto di silenzio denso di significato ha raccolto tutto lo stadio in un rispettoso raccoglimento, coinvolgendo anche il pubblico rossoblù nel ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta importante nel calcio italiano recente.

Fiorentina Commisso, le parole del DG Ferrari

A dare voce al sentimento del club è stato Alessandro Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita.

RICORDO DI COMMISSO – «Era una persona eccezionale, ci ha dato tutto, ci è stato vicino. Lo raccontano bene tutti i messaggi che ci sono arrivati in queste ore, tutti riconoscono quanto sia stata una persona di grande cuore. Desidero ringraziare tutti coloro che ci stanno vicini, anche a nome della famiglia».

Ferrari ha poi chiarito la decisione di scendere regolarmente in campo nonostante il lutto.

SCELTA DI GIOCARE – «Rocco era un vero combattente e per questo siamo qui a giocare. Chi lo ha conosciuto non ha dubbi: oggi avrebbe voluto così. Siamo tutti qua, anche gli indisponibili, perché il gruppo è unito e vogliamo regalargli qualcosa».

Infine, un’immagine personale che restituisce il lato più autentico del presidente viola.

L’UOMO ROCCO – «Se chiudo gli occhi mi viene in mente lui che sorride, accarezza un ragazzino del settore giovanile e gli chiede: ‘Come ti chiami, bello?’».

Fiorentina Commisso, il messaggio di De Gea

Anche David De Gea, portiere della Fiorentina, ha voluto dedicare un pensiero a Commisso.

DE GEA – «Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo gruppo. Un abbraccio enorme alla famiglia. Ora siamo ancora più uniti, sentiamo addosso una responsabilità ancora più grande per onorarlo sul campo».

Un omaggio sobrio ma fortissimo, che ha trasformato il prepartita di Bologna-Fiorentina in un momento di memoria condivisa, nel nome di Rocco Commisso e del segno indelebile lasciato alla Fiorentina e alla sua gente.

