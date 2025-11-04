Colonnese sicuro: «Isaksen fa la differenza in un calcio piatto e fatto di schemi. La Lazio è migliorata, ma sta facendo la differenza questa cosa»

Colonnese sicuro. La Lazio vola e lo fa grazie ad Isaksen. L’ex difensore parla così dell’attaccante danese ai microfoni di TMW Radio

Ai microfoni di TMW Radio, Francesco Colonnese ha commentato la vittoria della Lazio contro il Cagliari, che ha visto i biancocelesti trionfare grazie ai gol di Isaksen e Zaccagni. L’ex difensore, che ha giocato in Serie A con Lazio, Napoli e Roma, ha dedicato particolare attenzione alla prestazione del danese, che ha sbloccato la gara nel secondo tempo con una rete decisiva.

SULLA PRESTAZIONE DI ISAKSEN – «La Lazio ha trovato solidità difensiva ma anche un giocatore importante come Isaksen, che in questo momento fa la differenza in un calcio piatto, fatto solo di schemi, che ti punta e salta l’uomo. È migliorata sicuramente ma sta facendo la differenza questo ragazzo».

La sua prestazione contro il Cagliari, in cui ha segnato il gol dell’1-0, è stata definita da Colonnese come un segnale positivo per la Lazio, che sta finalmente trovando solidità difensiva e una maggiore incisività in attacco. La combinazione di questi fattori, ha concluso l’ex difensore, sta permettendo alla squadra di Sarri di fare il salto di qualità.

