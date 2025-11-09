Chivu a DAZN nel pre partita di Inter Lazio: «La dimostrazione di forza si vede stasera. Gruppo maturo e che sa quello che vuole. Ecco come sta Acerbi»

Chivu a DAZN nel pre partita di Inter Lazio: le parole del tecnico nerazzurro in vista del match delle 20.45 valido per l’undicesima giornata di Serie A

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Inter Lazio, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A, Cristian Chivu ha analizzato ai microfoni di DAZN il momento della squadra e la capacità del gruppo di mantenere equilibrio e consapevolezza in un periodo ricco di impegni. Il tecnico nerazzurro ha ribadito la necessità di gestire bene le forze, affidandosi alla maturità dei suoi uomini.

SULLA MATURITÀ DEL GRUPPO – «La dimostrazione si vede stasera, è facile parlare di quello che si vede in allenamento anche se questi sono pochi, perché giochiamo ogni tre giorni. Però ho un gruppo maturo di giocatori che sa quello che vuole, che capisce i momenti e anche i propri pregi».

SUL RIENTRO DI ACERBI – «Il ragazzo sta bene. Come tu ben sai, sono 22 giocatori: bisogna accontentare tutti perché ho bisogno di tutti in una stagione così impegnativa».

SULLA GESTIONE DEL GRUPPO – «Abbiamo tante partite da fare, c’è poi la gestione dell’individuo e del gruppo. Si devono sentire tutti coinvolti, ho avuto buone risposte e comprensione anche da parte di chi si è sentito meno coinvolto degli altri».