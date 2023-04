Curva Nord Lazio chiusa con la Juve? Oggi la decisione. Le ultime

Oggi la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea sulla possibile chiusura della Curva Nord in vista di Lazio-Juventus

Giornata importante quella di oggi in casa Lazio. Il club biancoceleste infatti attende la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea sui cori antisemiti risalenti al derby vinto con la Roma sulla possibile chiusura della Curva Nord.

La speranza dei tifosi, come riporta Il Messaggero, è che la la decisione non sia troppo afflittiva in modo da poter riempire l’Olimpico nella gara di sabato contro la Juventus.