Cataldi Lazio, il centrocampista romano è sempre più al centro del progetto di Sarri: le ultimissime sul giocatore

Cataldi Lazio, l’infortunio di Rovella porta il centrocampista ad essere sempre più al centro del progetto biancoceleste. Sarri punta su di lui

Cataldi Lazio, un binomio che torna a essere centrale nel progetto biancoceleste. Le ultime notizie riguardanti Rovella hanno ulteriormente rafforzato il ruolo di Danilo all’interno della squadra: il centrocampista dovrà sottoporsi a un intervento e resterà ai box per almeno un mese e mezzo, con l’obiettivo di tornare a disposizione solo a gennaio. In un momento così delicato, la Lazio sa di poter contare soltanto su Cataldi come vero punto di riferimento nel ruolo di regista.

Il numero 32 ha disputato dieci delle undici partite stagionali, otto delle quali da titolare. Solo contro il Verona è rimasto a guardare per l’intero incontro, a testimonianza di quanto sia considerato imprescindibile dallo staff tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cataldi rappresenta oggi il centrocampista più affidabile della rosa: preciso, disciplinato tatticamente e sempre pronto a guidare la manovra con lucidità.

Da quando è rientrato dalla Fiorentina, il suo impatto è stato immediato. Cataldi ha mostrato una condizione brillante e una continuità che alla Lazio erano mancate negli ultimi mesi. E pensare che il suo ritorno non era affatto scontato. Il club biancoceleste deve infatti ringraziare la Fiorentina – e soprattutto Palladino, che ha rassegnato le dimissioni – se il giocatore non è stato riscattato per soli quattro milioni di euro. Un rischio enorme, che avrebbe potuto privare la Lazio di uno dei suoi elementi più preziosi. Oggi, invece, Cataldi è più centrale che mai.

A rendere ancora più evidente il suo peso specifico è l’assenza di alternative reali nel ruolo. Vecino è rientrato da poco e deve essere riadattato tatticamente, mentre Belahyane non ha mai pienamente convinto Sarri. Per questo Cataldi si ritrova praticamente senza vice, costretto a prendersi sulle spalle il centrocampo biancoceleste con responsabilità crescenti. Dopo tre anni passati con Sarri, è il giocatore che meglio ha assimilato i principi del tecnico: gestione dei tempi di gioco, pulizia nei passaggi, protezione della difesa.

Nel momento in cui la Lazio affronta una fase complessa della stagione, il legame Cataldi Lazio assume un valore strategico. Danilo continua a mettere l’anima in campo, confermandosi una garanzia assoluta e un esempio di dedizione. Con Rovella fuori causa e i compagni ancora in fase di recupero, la squadra si affida al suo cervello e al suo cuore, certa che Cataldi saprà guidarla anche in questo periodo di emergenza. Un leader silenzioso, ma essenziale più che mai.