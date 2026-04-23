Hanno Detto
Cataldi su Italia 1: «La sofferenza è stata la nostra forza. Motta un grande ragazzo»
Cataldi nel post partita della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Italia 1
Al termine di Atalanta-Lazio, gara valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, ai microfoni di Italia 1 è intervenuto Danilo Cataldi. Queste le sue dichiarazioni:
LA SOFFERENZA, LA FORZA «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra forte che ha anche tanti ricambi. C’era da soffrire, ma la sofferenza è stata la forza di questa stagione».
SU EDOARDO MOTTA «Grande ragazzo, grande umiltà. Si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non era facile anche perché veniva da un altro campionato e si è buttato in mezzo a una situazione difficile. Complimenti a lui, li merita tutti».
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