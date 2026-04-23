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Cataldi su Italia 1: «La sofferenza è stata la nostra forza. Motta un grande ragazzo»

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2 giorni ago

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Cataldi
As Latina 13/08/2023 - amichevole / Latina-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Cataldi nel post partita della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Italia 1

Al termine di Atalanta-Lazio, gara valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, ai microfoni di Italia 1 è intervenuto Danilo Cataldi. Queste le sue dichiarazioni:

LA SOFFERENZA, LA FORZA «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra forte che ha anche tanti ricambi. C’era da soffrire, ma la sofferenza è stata la forza di questa stagione».

SU EDOARDO MOTTA «Grande ragazzo, grande umiltà. Si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non era facile anche perché veniva da un altro campionato e si è buttato in mezzo a una situazione difficile. Complimenti a lui, li merita tutti».

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