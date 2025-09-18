 Lazio Roma, Castroman: «Una magia incredibile il derby. Pronostico? Penso che...» - Lazio News 24
Tifosi Lazio
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lucas Castroman e il suo ricordo speciale del Derby Lazio-Roma: «Una magia indimenticabile»

L’ex calciatore biancoceleste Lucas Castroman ha recentemente rilasciato un’intervista a Radiosei, nella quale ha parlato con emozione dell’avvicinamento al Derby Lazio-Roma, una delle partite più sentite non solo nella Capitale, ma in tutto il calcio italiano. Castroman, che è entrato nella storia della Lazio grazie a un gol decisivo segnato allo scadere in un derby molto importante, ha voluto condividere i suoi ricordi e le sue sensazioni legate a quella magica esperienza.

Nel corso dell’intervista, Castroman ha raccontato di come, all’inizio della sua avventura con la Lazio, non comprendesse appieno il valore e l’importanza del derby. Tuttavia, segnare un gol all’ultimo minuto e strappare un pareggio alla Roma, proprio mentre i giallorossi erano in corsa per lo scudetto, gli ha fatto capire cosa rappresenta davvero questa sfida.
«Dopo quella partita ho capito veramente cosa fosse il derby. La settimana prima i tifosi sfidano i romanisti, anche sugli spalti. Si sente proprio per strada, è un po’ come Boca-River qui in Argentina; una cosa simile, speciale», ha dichiarato con entusiasmo.

Castroman ha poi parlato del suo legame con la Lazio, esprimendo il desiderio di tornare a lavorare per la società, magari come allenatore o in un ruolo dirigenziale:
«Ormai ho 45 anni e da 12 lavoro con i bambini in una scuola calcio nel mio paese, ma mi piacerebbe tantissimo tornare alla Lazio in futuro, per aiutare i giovani e la società».

Ripercorrendo la sua esperienza, Castroman ha anche elogiato la qualità della squadra biancoceleste di quegli anni, definendola «fortissima» e piena di campioni come Nesta, Veron, Crespo, Mihajlovic, e molti altri:
«Non riesco a scegliere un solo nome, c’erano tanti grandi giocatori e persone squisite».

Infine, Castroman ha scherzato sul giocatore più «cattivo» di quella Lazio, citando Fernando Couto come il più duro in campo, ma allo stesso tempo simpatico e affettuoso fuori dal campo.
«In campo volevano sempre vincere, ma fuori erano persone meravigliose», ha concluso.

Il ricordo di Castroman rappresenta un omaggio sincero alla storia e alla passione della Lazio, che anche oggi continua a vivere momenti intensi in vista del derby più atteso dell’anno.

