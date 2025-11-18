Castellanos Lazio, brutte notizie per Sarri: contro il Lecce non ci sarà! L’argentino non sembra recuperare per il match di campionato, rinviato il suo rientro

 Castellanos Lazio, brutte notizie in vista del Lecce!
Calciomercato Lazio, clamoroso Mandas! Il portiere biancoceleste chiede la cessione a gennaio: valutazione che crolla. Tutte le ipotesi

Calciomercato Lazio, Sarri punta su Dia e Castellanos! I due attaccanti confermati fino a fine stagione, ma uno scenario potrebbe cambiare le carte in tavola

Infortuni Lazio, è allarme! I biancocelesti guidano la classifica per partite saltate in Serie A. La squadra di Sarri bersagliata: il dato completo

Lazio Lecce, Di Francesco recupera pedine importanti in vista del match: Sottil pronto a partire titolare! Le ultime sull'avversaria biancoceleste

4 ore ago

Castellanos
Castellanos

Castellanos Lazio, brutte notizie per Sarri: contro il Lecce non ci sarà! L’argentino non sembra recuperare e salta il match contro i salentini, possibile ritorno contro il Milan o Bologna

Taty Castellanos non ce la fa. Gli esami effettuati nella giornata di ieri, come riportato da Il Corriere dello Sport, hanno escluso la possibilità di un recupero in tempo per la partita contro il Lecce il 23 novembre. Il suo rientro, quindi, sembra slittare al 29 novembre, quando la Lazio affronterà il Milan in campionato, o al più tardi al 4 dicembre per il match di Coppa Italia. Se queste date non dovessero andare bene, il suo ritorno potrebbe essere rinviato ulteriormente alla sfida con il Bologna il 7 dicembre.

Il recupero di Castellanos: la speranza di un ritorno anticipato

Inizialmente, Castellanos aveva sperato di rientrare in tempo per il match contro il Lecce, dopo aver subito una lesione di secondo grado al retto femorale destro a inizio ottobre. Durante la sosta di ottobre, l’attaccante aveva lavorato a parte con l’obiettivo di rientrare in gruppo per oggi e giocare domenica, ma i nuovi esami hanno fatto svanire questa possibilità, portando a una doccia fredda per il giocatore e per Maurizio Sarri.

Buone notizie per Tavares e Dele-Bashiru

Sebbene la notizia su Castellanos non sia positiva, ci sono conferme più incoraggianti per Nuno Tavares e Dele-Bashiru, che da oggi si allenano regolarmente con il gruppo. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per il match di domenica contro il Lecce, con Dele-Bashiru che attende ancora il reintegro ufficiale. Questi rientri potrebbero dare una spinta importante alla Lazio, che attende con ansia anche il recupero completo di Castellanos nelle settimane successive.

