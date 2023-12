Retroscena Castellanos: ecco cosa hanno raccontato a Sarri da Girona

Castellanos guiderà la Lazio contro il Frosinone, Sarri crede in lui forte di un particolare retroscena di quando la punta giocava nel Girona

Ormai non ci sono dubbi, quella di questa sera contro il Frosinone dovrà essere la partita di Castellanos. L’attaccante, salvo colpi di scena, scenderà in campo dal primo minuto contro il Frosinone, alla ricerca del gol perduto con la sua Lazio.

Come riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport in Catalogna (quando il Taty giocava nel Girona) raccontavano a Sarri che lo stesso giocatore avesse impiegato ben sei mesi per adattarsi al calcio spagnolo. Ora la speranza è che possa esplodere in Italia come fece prima in Liga proprio nella seconda metà di stagione.