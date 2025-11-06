 Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull'attaccante?
Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull'attaccante? Dal Brasile sicuri sulla mossa del club rossonero, ma la decisione dei biancocelesti è fissa

Calciomercato Lazio, la formazione biancoceleste cercherà rinforzi a gennaio: niente centravanti, l'obiettivo è un centrocampista che faccia questo!

Calciomercato Lazio, dal Brasile sicuri: il Flamengo torna alla carica per quel giocatore biancoceleste! A gennaio ci riproveranno, ma resta un ostacolo

Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso i calciatori che non fanno più parte del progetto: presto l'incontro con Fabiani per definire la strategia

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull’attaccante? Dal Brasile sicuri sulla mossa del club rossonero, ma la decisione dei biancocelesti è fissa

8 secondi ago

Castellanos
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Taty Castellanos

Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull’attaccante? Dal Brasile sicuri sulla mossa del club rossonero: ma Fabiani resta fermo su un’idea

Il Brasile torna a bussare alla porta della Lazio per Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998 arrivato a Roma nell’estate 2023 dal Girona. Dopo i primi approcci respinti durante la scorsa sessione estiva, il Flamengo è pronto a tornare all’assalto per il centravanti biancoceleste, come riportato dal portale brasiliano egool.com.br.

Il club rossonero considera Castellanos il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’attaccante argentino, dotato di grande mobilità e generosità nel pressing, resta infatti il principale obiettivo della dirigenza carioca. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice: la Lazio, che in estate aveva già rifiutato più di un’offerta, non sembra intenzionata a svendere il suo numero 19.

Nonostante questo, però, la decisione della società biancoceleste dovrebbe rimanere la stessa di qualche mese fa con Fabiani che aveva sottolineato che il giocatore fosse invendibile, anche per una cifra attoriano ai 30 milioni.

