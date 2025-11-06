Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull’attaccante? Dal Brasile sicuri sulla mossa del club rossonero, ma la decisione dei biancocelesti è fissa

Calciomercato
Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull’attaccante? Dal Brasile sicuri sulla mossa del club rossonero: ma Fabiani resta fermo su un’idea
Il Brasile torna a bussare alla porta della Lazio per Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998 arrivato a Roma nell’estate 2023 dal Girona. Dopo i primi approcci respinti durante la scorsa sessione estiva, il Flamengo è pronto a tornare all’assalto per il centravanti biancoceleste, come riportato dal portale brasiliano egool.com.br.
Il club rossonero considera Castellanos il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’attaccante argentino, dotato di grande mobilità e generosità nel pressing, resta infatti il principale obiettivo della dirigenza carioca. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice: la Lazio, che in estate aveva già rifiutato più di un’offerta, non sembra intenzionata a svendere il suo numero 19.
Nonostante questo, però, la decisione della società biancoceleste dovrebbe rimanere la stessa di qualche mese fa con Fabiani che aveva sottolineato che il giocatore fosse invendibile, anche per una cifra attoriano ai 30 milioni.