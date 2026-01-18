Castellanos Flamengo, l’argentino verso l’addio immediato? Clamorosa indiscrezione

Castellanos Flamengo, a quanto filtra l’ex giocatore della Lazio potrebbe lasciare dopo poco tempo il West Ham! Ecco cosa filtra dal Brasile

La cessione di Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, ha segnato un passaggio chiave nelle strategie della Lazio, che ha deciso di monetizzare il suo centravanti per una cifra importante. L’ex biancoceleste ha infatti lasciato la Capitale per circa 30 milioni di euro, accettando la proposta del West Ham.

L’avventura inglese del Taty, però, potrebbe non essere così lunga come inizialmente previsto. Il rendimento del club londinese e la concreta possibilità di una retrocessione stanno aprendo scenari inattesi, con diversi club pronti a monitorare da vicino la situazione dell’attaccante argentino.

Castellanos Flamengo, i brasiliano tornano alla carica

Secondo quanto riportato da Bolavip Brasile, il Flamengo continua a seguire con grande attenzione l’evoluzione della situazione di Castellanos. Il club rossonero, tra i più prestigiosi del calcio brasiliano, avrebbe già individuato nell’ex attaccante biancoceleste un possibile rinforzo di primo livello per il reparto offensivo.

Già nella scorsa sessione di mercato il Flamengo aveva avviato contatti esplorativi con la Lazio, senza però riuscire a trovare un’intesa a causa della distanza tra domanda e offerta. Una possibile retrocessione del West Ham potrebbe però abbassare le richieste economiche e rendere l’operazione più accessibile.

Nei prossimi mesi il futuro di Taty Castellanos resta dunque tutto da scrivere. Molto dipenderà dall’esito della stagione del club inglese e dalle strategie del Flamengo, pronto a tornare all’assalto qualora si presentassero le condizioni giuste.

