 Caso Vernis, l'analisi di Rambaudi: «C’è una confusione totale. Ormai siamo ad un punto di non ritorno»
1 minuto ago

Rambaudi
Caso Vernis, l’analisi di Rambaudi sulla situazione incredibile in casa Lazio: «Ormai siamo ad un punto di non ritorno». Le parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi ha commentato il delicato caso Vernis – la centrocampista della Lazio Women attualmente “scomparsa” – soffermandosi anche su altri aspetti legati all’ambiente laziale. Le sue parole:

PAROLE – «Caso Vernis? C’è una confusione totale. Ormai siamo ad un punto di non ritorno, difficile accada qualcosa che permetterà di fare le cose fatte bene. Chi di dovere deve pensare a fare un passo indietro. Presidente, siamo arrivati alla frutta. Non posso parlare dell’ambito imprenditoriale, ma tutto il resto mi dice che le cose non vanno. Ormai l’ambiente è depresso, molto. Non c’è via d’uscita. Per amore e rispetto di tutto l’ambiente laziale c’è bisogno di un cambio di rotta.

A me deprime vedere la tristezza, non c’è voglia di sognare. E credo che questo lo avvertano anche i calciatori. Detto tutto questo, c’è un campionato che va avanti: squadra, staff e calciatori devono andare oltre; è complicato allontanarsi da ciò che accade, ma l’allenatore deve essere bravo a tirare fuori ancora più energie dai suoi».

