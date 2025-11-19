Cardone avverte: «Il dialogo tra tifosi e Lotito è fondamentale, ma manca la volontà. Lecce? Domenica c’è da mettere in campo una formazione decente»

Cardone avverte: le parole a Radiosei sulla situazione in casa Lazio e il clima attorno a squadra, tifosi e dirigenza. Ecco cosa ha detto

In un intervento ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha analizzato la situazione delicata che sta attraversando la Lazio, soffermandosi in particolare sulla mancanza di dialogo tra la dirigenza, rappresentata da Claudio Lotito, e i tifosi biancocelesti. Cardone ha evidenziato come l’assenza di un tentativo di mediazione stia alimentando un clima negativo che pesa sull’ambiente del club.

SUL CLIMA TRA TIFOSI E LOTITO – «Con il martellamento che c’è da parte delle radio, è evidente che si fatica dall’altra parte ad avere rapporti. Non c’è neanche la volontà di arginare questo malessere, perché non c’è un filtro, non c’è nemmeno un tentativo di dialogo. Viene trascurata in maniera netta questa situazione che però è fondamentale, perché così facendo crea un’aria negativa nell’ambiente».

SUL RISPETTO DEI TIFOSI E DELLA COMUNICAZIONE – «Bisogna anche rispettare i 30.000 che si sono abbonati. Io credo che se loro vanno a vedere domenica la partita, qualche notizia su chi le partite le gioca e sugli avversari vanno date. Sul discorso che questo club, per la storia che ha, meriterebbe una società più ambiziosa non ci sono dubbi».

SUL LAVORO DEI GIORNALISTI – «Il fatto che certe notizie si dicano in radio ma non sui giornali è perché noi lavoriamo per capire se una notizia è vera o no; quando le notizie non si rivelano veritiere, sul giornale non ci vanno. Serve quindi una grandissima attenzione prima di pubblicare notizie perché la gente ha bisogno di sapere cose vere».

SULLA PARTITA CON IL LECCE – «C’è da mettere in campo una formazione decente per domenica, il rallentamento di Castellanos non ci voleva; il ragazzo è molto giù, nonostante sia tosto e infatti si stava impegnando per tornare a disposizione quanto prima. Quando si parla di questi infortuni comunque le tempistiche sono queste».

