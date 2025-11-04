Caprai su Provedel: «Sesto clean-sheet? Ora è tornato ai suoi livelli, la Lazio ha ritrovato equilibrio. Mandas? Rischio cessione a gennaio»

Caprai su Provedel. Il commento di uno dei protagonisti di GoalKeeper Mania sulla crescita dell’estremo difensore della Lazio in questa fase di stagione

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Riccardo Caprai di GoalKeeper Mania ha analizzato la prestazione di Provedel nella vittoria della Lazio contro il Cagliari, evidenziando la crescita dell’estremo difensore biancoceleste e il miglioramento generale della difesa. Caprai ha anche toccato il tema della situazione di Mandas, suggerendo un possibile addio a gennaio, se le scelte di Sarri dovessero consolidarsi.

SULLA PRESTAZIONE DI PROVEDEL – «Sesto clean-sheet per Provedel? La richiesta di Sarri è chiara, lui è sempre molto attivo nel gioco in entrambe le fasi di gioco. Nella scorsa stagione ha ricevuto tante critiche, ora è tornato ai suoi livelli. La Lazio ha ritrovato equilibrio, un modo di difendere ordinato. Mi fa piacere che sia stata notata la sua capacità di uscita e di copertura dello spazio. È fondamentale per il gioco di Sarri, ma in generale per chi alza la linea difensiva. Servono lettura e coraggio nell’andare in avanti e coprire lo spazio».

SUL RUOLO DI PROVEDEL E MANDAS – «Se il portiere arriva prima toglie un’occasione importante che gli evita anche di fare una parata. Letture e coperture che vanno esaltate. La copertura dello spazio in avanti era una cosa che aveva un po’ perso nella scorsa stagione. Era un dettaglio da limare, la serenità mentale ritrovata sta aiutando».

SULLA SITUAZIONE DI MANDAS – «La Lazio ha fatto una partita molto attenta, dispiace solo per l’esclusione di Mandas. Anche lui è un portiere molto forte e dispiace vederlo in panchina. Se questa è la scelta definitiva, penso si possa andare verso la cessione a gennaio. Credo che un portiere del genere avrà tante richieste, può giocare in qualsiasi campionato. È normale che poi la Lazio dovrebbe andare a prendere un portiere affidabile. Non a livello di Mandas, ma con delle caratteristiche che si sposano con le richieste del tecnico».

