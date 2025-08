Condividi via email

Capitano Lazio, chi sarà? Le parole di Fabiani sulla scelta del giocatore che indosserà la fascia. Nella passata stagione era Zaccagni

CAPITANO LAZIO – A poche settimane dall’inizio del campionato, in casa Lazio tiene banco la “questione capitano”. Se nella passata stagione la società aveva investito Mattia Zaccagni del ruolo di leader dello spogliatoio, per il 2025/26 la decisione non è ancora definitiva. Sull’argomento si sono espressi sia il tecnico Maurizio Sarri che, più di recente, il direttore sportivo Angelo Fabiani, offrendo due prospettive leggermente diverse su chi avrà l’ultima parola.

Le due filosofie: la scelta del gruppo o la scelta del tecnico?

In passato, era stato lo stesso Maurizio Sarri a spiegare la sua filosofia, affermando che la decisione finale sarebbe spettata al gruppo. Secondo il Comandante, sarebbero stati i giocatori stessi a dover decidere se riconfermare la leadership di Zaccagni o se eleggere un nuovo rappresentante. Un’impostazione democratica che responsabilizza lo spogliatoio. Di recente, però, il direttore sportivo Fabiani ha offerto una visione diversa.

Le parole del ds Fabiani a Radio Radio

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Angelo Fabiani ha affrontato il tema, sottolineando la centralità del ruolo dell’allenatore in questa delicata scelta. Ecco le sue parole:

«Anche questa è una scelta dell’allenatore. Il capitano è il capitano dell’allenatore quindi anche questa è una scelta che farà Sarri. Non ci sono prime donne all’interno dello spogliatoio, sono tutti affiatati. Per me sono tutti capitani, poi la fascia la porterà uno solo».

La palla passa a Sarri, in un gruppo «Senza prime donne»

Le dichiarazioni di Fabiani, di fatto, mettono la palla nelle mani di Maurizio Sarri. Anche se il tecnico volesse consultare la squadra, la sua sarà l’ultima e decisiva parola. Il ds ha comunque voluto rassicurare l’ambiente, sottolineando come lo spogliatoio sia unito e “senza prime donne”, un fattore che renderà la decisione, qualunque essa sia, più semplice da accettare per il gruppo. La scelta del capitano diventa quindi uno dei prossimi nodi che Sarri dovrà sciogliere prima dell’inizio ufficiale della stagione.