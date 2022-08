Canigiani: «Valutiamo mini abbonamenti per la EL e di riaprire la campagna dopo Lazio-Bologna»

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha parlato così a Lazio Style Channel. Le sue dichiarazioni

ABBONAMENTI E LAZIO BOLOGNA – «Il risultato della campagna abbonamenti è stato importante, tra i migliori degli ultimi anni. Siamo soddisfatti della risposta dei tifosi. Anche la partenza dei biglietti per Lazio-Bologna è molto interessante. La chiusura degli stadi per la pandemia ha creato una reazione positiva dei tifosi, oltre ovviamente al risparmio economico derivante dal sottoscrivere l’abbonamento».

TEVERE PARTERRE – «Abbiamo creato il settore della Tevere Parterre perché avevamo la sensazione di una buona risposta da parte dei tifosi è così è stato. Questo regalerà anche un bel colpo d’occhio a livello televisivo».

CAMPAGNA ABBONAMENTI – «Stiamo valutando sulla questione dei mini abbonamenti di Europa League, così come la possibilità di una riapertura della campagna abbonamenti dopo Lazio-Bologna per dare la possibilità a chi non è riuscito di sottoscrivere la tessera. L’iniziativa BusInsieme sta riscuotendo grande successo permettendo anche di risolvere alcuni problemi legati al parcheggio dello Stadio Olimpico».