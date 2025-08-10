Cancellieri si sta prendendo la Lazio! Ecco cosa è riuscito a dimostrare fino ad ora - Lazio News 24

Cancellieri, la rivelazione della Lazio: ha conquistato Sarri e la maglia da titolare

Matteo Cancellieri è sempre più protagonista nella nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Dopo un inizio sottotraccia, l’ex attaccante del Parma sta vivendo un momento d’oro, tanto da aver sorpreso e convinto l’intero staff tecnico biancoceleste, a partire proprio dall’allenatore toscano. I progressi evidenti di Cancellieri negli allenamenti, nella gestione della palla e nei movimenti senza palla lo hanno reso una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Sarri.

Non si tratta più di una semplice scommessa o di un giovane da far crescere con calma: Cancellieri è ora un titolare a tutti gli effetti. Lo dimostra l’ultima amichevole contro il Burnley, dove il classe 2002 ha messo in mostra tutto il suo repertorio tecnico e atletico. Nel primo tempo, è stato protagonista con un potente sinistro da fuori area che, pur finendo alto, ha messo in allerta la difesa inglese. Ma è nella ripresa che Cancellieri ha davvero lasciato il segno: prima con un colpo di testa insidioso al 62’, poi al 75’ con il gol che ha suggellato la sua prestazione.

Il gol, nato da un inserimento perfetto e una freddezza notevole sotto porta, è il segnale più evidente della maturazione di Cancellieri, che si sta prendendo sempre più spazio nella rosa laziale. Sarri, da parte sua, lo ha ormai inserito stabilmente nell’undici titolare, segno di una fiducia pienamente conquistata sul campo. E non è solo una questione di prestazioni: il giovane attaccante sta dimostrando anche una crescente intelligenza tattica e una capacità di adattarsi al gioco richiesto dal tecnico.

La crescita di Cancellieri è sotto gli occhi di tutti, e ora anche i tifosi iniziano a vedere in lui un possibile protagonista della prossima stagione. Il suo dinamismo, la voglia di mettersi in mostra e il talento naturale stanno facendo la differenza in una squadra che ha bisogno di nuove energie e nuove soluzioni offensive.

Se continuerà su questa strada, Cancellieri potrebbe diventare non solo un elemento chiave della Lazio, ma anche una delle sorprese più interessanti del campionato. Per ora, Sarri se lo tiene stretto, e i risultati gli stanno dando ragion