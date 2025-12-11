Cancellieri diventa papà: il messaggio della Lazio al giocatore biancoceleste dopo la nascita della figlia

Cancellieri diventa papà. Il calciatore della Lazio ha accolto la figlia in questa giornata sicuramente speciale per lui e per la sua famiglia

È un momento speciale per la Lazio e, soprattutto, per Cancellieri, che in queste ore ha vissuto uno dei giorni più emozionanti della sua vita. Dopo che domenica era stato Luca Pellegrini a diventare padre per la prima volta, oggi è toccato proprio all’esterno romano classe 2002 festeggiare un traguardo che va ben oltre il campo da gioco. La società biancoceleste ha infatti comunicato attraverso i propri canali social la lieta notizia: Cancellieri è diventato papà.

Questa mattina è nata la sua primogenita, Amelia, un evento che ha riempito di gioia il calciatore e tutto l’ambiente laziale. La Lazio ha voluto accogliere con affetto la nascita della bambina, pubblicando un messaggio di congratulazioni rivolto proprio a Cancellieri, un gesto che testimonia il legame umano che la società mantiene con i suoi tesserati, soprattutto nei momenti più significativi della loro vita privata. Il post ha immediatamente raccolto centinaia di commenti e interazioni, con i tifosi che si sono uniti alla festa virtuale augurando il meglio a Matteo e alla sua famiglia.

Per Cancellieri, questa giornata rappresenta un punto di svolta non soltanto dal punto di vista personale, ma anche mentale. Diventare padre può dare nuova energia, nuova consapevolezza e persino una motivazione diversa quando si scende in campo. In una stagione in cui il giovane esterno sta continuando il suo percorso di crescita, alternando momenti da protagonista a fasi di apprendimento, la nascita della piccola Amelia potrebbe diventare uno stimolo ulteriore per trovare continuità e maturità. Questo il messaggio della Lazio:

“È nata Amelia, primogenita di Matteo Cancellieri Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Matteo e mamma Giorgia”.