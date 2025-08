Cancellieri Lazio, Sarri ha sciolto le riserve: ecco quale potrebbe essere il futuro del giovane classe 2002

Cancellieri Lazio, il tecnico biancoceleste Sarri ha deciso: ecco quale sarà il possibile futuro del giovane classe 2002

Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il “Sarrismo” affinato a Napoli e portato poi a Chelsea e Juventus – ​ha sciolto le riserve sul ballottaggio che anima Formello da inizio inverno. Il comandante biancoceleste ha deciso di dare fiducia a Matteo Cancellieri, esterno destro classe 2002 cresciuto nel vivaio della Roma e arrivato alla Lazio nell’estate 2022. Nell’ultima amichevole contro il Galatasaray, l’azzurrino ha mostrato progressi sia in fase di spinta sia in ripiegamento, convincendo lo staff che oggi lo vede come prima alternativa in avanti.

La fiducia tecnica, però, non basta a inquadrare il futuro del ragazzo. La Lega Serie A indica per la Lazio un rapporto costo del lavoro/ricavi attorno all’80 %, limite che frena ogni operazione di gennaio. Per sbloccare il mercato serve liquidità immediata: una cessione in grado di generare plusvalenza netta. Qui il nome di Cancellieri torna d’attualità: cartellino iscritto a bilancio per meno di 2 milioni, valutazione attuale vicino agli 8. Un’eventuale vendita garantirebbe respiro finanziario senza indebolire la rosa titolare.

Chi lo cerca: Cagliari e Pisa in pole

• Cagliari a caccia di esterni rapidi per la salvezza • Pisa, che in Serie A punta al salto di qualità con investimenti mirati.

Entrambe le società hanno chiesto informazioni e la Lazio ascolta: un’offerta tra i 6 e gli 8 milioni chiuderebbe l’affare in tempi rapidi.

Il caso Tijjani Noslin

Situazione opposta per Tijjani Noslin, attaccante olandese classe 1999 cresciuto tra TOP Oss e Fortuna Sittard, arrivato la scorsa estate per circa 15 milioni. L’ex Utrecht non ha convinto Sarri come esterno né come “falso nove”: troppo anarchico tatticamente, ancora acerbo nel pressing organizzato. Rivenderlo oggi significherebbe pareggiare almeno l’investimento iniziale; cifra che, al momento, nessun club europeo è disposto a mettere sul tavolo.

Scenari di gennaio

Cancellieri sacrificato per finanziare un vice-Castellanos più esperto. Noslin trattenuto e inserito gradualmente come jolly offensivo. Operazioni in entrata solo in caso di uscita a titolo definitivo.

Sarri ha fatto la sua scelta tecnica, la dirigenza dovrà farne una economica. Se l’obiettivo è abbassare il monte ingaggi e generare plusvalenze, la strada più percorribile conduce alla cessione di Cancellieri. Il campo, però, ha detto che proprio il romano potrebbe esplodere nei prossimi mesi. A Formello si prepara un gennaio di equilibri sottili fra bilancio e ambizioni europee: la Lazio dovrà decidere se anteporre l’esigenza finanziaria al potenziale di un talento in crescita.