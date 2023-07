Calciomercato, Zaha-Lazio accordo trovato: ma altri due club insidiano i biancocelesti

Calciomercato, secondo quanto riporta Sky Sports i biancocelesti hanno l’accordo con il calciatore, il quale però è seguito da altri due club

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, e anche la Lazio è a lavoro per consegnare a Sarri la rosa adeguata per la stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports, il club biancoceleste avrebbe trovato l’accordo per l’acquisto di Zaha, attaccante individuato per rinforzare il reparto offensivo dei capitolini.

L’emittente inglese spiega però che la Lazio nonostante abbia l’accordo con il calciatore, deve fare i conti con altri due club che seguono il ragazzo ovvero Fenerbahce e l’Al-Nassr. Entrambi i club hanno anche loro l’accordo con Zaha, e ora starà lui decidere quale squadra sia più adatta per il suo futuro