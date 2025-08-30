Calciomercato Siviglia: Gigot della Lazio nel mirino, sfuma l’alternativa Diego Carlos. Le ultimissime e i dettagli

Dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse del Siviglia per Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, attualmente in uscita dalla Lazio. L’ex Marsiglia, noto per la sua fisicità e il gioco aggressivo, è finito nel mirino di diversi club stranieri dopo aver rifiutato le proposte di Cremonese e Cagliari. Tra le società interessate figura anche il club andaluso, guidato da Matías Almeyda, tecnico argentino apprezzato per il suo calcio intenso e orientato alla marcatura a uomo, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

La lista di Almeyda: da Gigot a Diego Carlos

Secondo quanto riportato dal portale iberico elcorreoweb.ex, i nomi sulla lista di Almeyda erano due: il già citato Gigot e Diego Carlos, difensore brasiliano classe 1993 che ha vestito la maglia del Siviglia dal 2019 al 2021, distinguendosi per forza fisica, determinazione e capacità di neutralizzare l’avversario diretto. Caratteristiche che si sposano perfettamente con il sistema di gioco del tecnico argentino e che, in parte, si ritrovano anche nel profilo di Gigot.

Il “favore” del Como alla Lazio

A facilitare la possibile trattativa tra Lazio e Siviglia è stato, indirettamente, il Como. La formazione lombarda, che lo scorso weekend aveva rovinato l’esordio stagionale della squadra biancoceleste, ha infatti chiuso nelle ultime ore l’acquisto di Diego Carlos dal Fenerbahçe. Questa operazione ha costretto il Siviglia a depennare il brasiliano dalla lista dei desideri, lasciando Gigot come unico obiettivo concreto per rinforzare la difesa.

Situazione tesseramenti e prossimi sviluppi

Nonostante l’interesse, il club andaluso deve prima risolvere alcune questioni burocratiche legate ai tesseramenti. Al momento, infatti, non sono ancora stati registrati in Liga il nuovo portiere Odysseas Vlachodimos, arrivato dal Benfica, e l’esperto difensore César Azpilicueta, ex Chelsea, sbarcato a Siviglia lo scorso venerdì.

Gli aggiornamenti sulla trattativa per Gigot sono attesi nelle prossime ore. Se il Siviglia riuscirà a sbloccare la situazione amministrativa, il centrale francese potrebbe diventare il rinforzo chiave per la difesa di Almeyda in vista della nuova stagione.