Calciomercato, nuova squadra per il fratello di Insigne: affare in chiusura. Ecco dove si trasferire Roberto, in attesa di capire il futuro di Lorenzo

L’Avellino è pronto a piazzare un colpo da novanta per il suo attacco. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club irpino è infatti in chiusura per l’acquisto di Roberto Insigne, fratello di Lorenzo trattato dal calciomercato Lazio, dal Palermo. La trattativa sarebbe ormai ai dettagli finali, con l’attaccante pronto a lasciare la Sicilia per diventare uno dei punti di riferimento della nuova squadra biancoverde.

Trattativa in chiusura: i dettagli dell’operazione

L’affare è nato dalla situazione di Roberto Insigne a Palermo. L’attaccante, infatti, non rientra più nei piani tecnici del club rosanero ed era stato messo sul mercato. L’Avellino si è mosso con grande tempismo e decisione, bruciando la concorrenza e intavolando una trattativa che, come riporta Schira, è ormai in dirittura d’arrivo. Si attende solo la fumata bianca per ufficializzare un trasferimento che porterebbe un giocatore di grande nome ed esperienza in Irpinia.

Un colpo d’esperienza per l’attacco dell’Avellino

L’arrivo di Roberto Insigne rappresenterebbe un acquisto di enorme spessore per la categoria. Parliamo di un giocatore con un vasto curriculum tra Serie A e Serie B, capace di fare la differenza con la sua tecnica, i suoi assist e la sua abilità sui calci piazzati. Per l’Avellino si tratterebbe di un rinforzo di lusso, in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra e di fare da chioccia a giovani di talento come il neo-acquisto Valerio Crespi.

Il futuro di Insigne: da Palermo all’Irpinia per rilanciarsi

Per l’attaccante, messo ai margini del progetto tecnico del Palermo, il trasferimento all’Avellino costituisce una fondamentale occasione di rilancio. In biancoverde troverebbe un ambiente pronto a dargli fiducia e un ruolo da protagonista, condizioni ideali per tornare a esprimere al meglio il suo potenziale. Dopo un periodo complicato, Insigne è pronto a ripartire da Avellino per dimostrare di poter essere ancora decisivo.