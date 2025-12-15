Calciomercato Lazio, Pinamonti torna nel mirino dei biancocelesti. La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Pinamonti torna nel mirino per rinforzare l’attacco. La situazione

La Lazio è pronta a muoversi con decisione nella sessione invernale di calciomercato Lazio per soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, insoddisfatto del rendimento dei suoi attaccanti attuali, Dia e Castellanos. La dirigenza biancoceleste sta valutando diverse opzioni per regalare all’allenatore un centravanti di livello, e sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare e del collaboratore Fabiani torna prepotentemente il nome di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo.

L’interesse della Lazio per Pinamonti non è nuovo: si tratta di un ritorno di fiamma dopo i contatti avuti la scorsa estate, interrotti dal blocco del mercato. Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante italiano, dopo un buon avvio di stagione con i neroverdi, potrebbe decidere a gennaio di lasciare l’Emilia per affrontare una nuova esperienza. La Lazio, alle prese con un problema di prolificità in attacco, punta così a inserirsi concretamente nella corsa per il giocatore.

Nonostante l’interesse concreto, il calciomercato Lazio si preannuncia competitivo: su Pinamonti, infatti, ci sono anche club di livello internazionale e italiano, tra cui Milan e West Ham, pronti a fare concorrenza ai biancocelesti. La strategia della Lazio sarà quindi fondamentale per convincere il giocatore e assicurarsi un rinforzo capace di cambiare il volto dell’attacco, elemento chiave per affrontare la seconda parte della stagione con ambizioni importanti.

In attesa di sviluppi, il nome di Pinamonti resta il più caldo nel panorama del calciomercato Lazio, confermando l’attenzione del club romano verso giovani attaccanti italiani di talento, pronti a inserirsi nella squadra e rispondere alle esigenze tattiche di Sarri.

