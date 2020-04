Calciomercato, il Manchester Utd su Milinkovic: chiesto l’intervento di Ramadani

Calciomercato, il Manchester United su Milinkovic: la società ha chiesto aiuto a Fali Ramadani, potente intermediario

È sempre Milinkovic l’uomo mercato della Lazio. Anche in questa sessione sarà lui il protagonista: il campionato è fermo, ma le voci non si zittiscono. Il centrocampista è stato sotto ai riflettori di una grande stagione e il suo profilo è tornato in auge tra i grandi club d’Europa. Come riportato dal portale Footmercato, il serbo è seguito dal Manchester United per il dopo Pogba.

I Red Devils si sarebbero avvalsi dell’aiuto di Fali Ramadani, tra i procuratori ed intermediari più importanti del panorama calcistico. Al forte interesse, però, risponde sempre il muro alzato dal Presidente Lotito che non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello più prezioso.