Calciomercato Lazio, emergenza totale in casa biancoceleste considerando anche le varie assenze - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, emergenza assenze: Sarri studia le soluzioni senza Zaccagni

In casa biancoceleste cresce la speranza che il 2026 possa portare non solo rinforzi dal calciomercato Lazio, ma anche una maggiore continuità sul fronte della disponibilità della rosa. Infortuni e squalifiche hanno spesso condizionato le scelte di Maurizio Sarri e anche la prossima sfida contro la Cremonese non farà eccezione, costringendo l’allenatore a rivedere ancora una volta le proprie rotazioni.

L’assenza più pesante resta quella di Mattia Zaccagni, punto di riferimento sulla corsia sinistra. Senza il numero 20, Sarri dovrà affidarsi a due giocatori che, finora, hanno avuto poco spazio in stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il ballottaggio è aperto tra Tijjani Noslin e Pedro, due profili molto diversi ma accomunati da un minutaggio ridotto.

Pedro, nella scorsa stagione, ha giocato poco più del 60% dei minuti complessivi e in questa annata è stato spesso utilizzato in ruoli diversi, dalla trequarti alla posizione di centravanti. L’olandese Noslin, invece, non è mai partito titolare in campionato e, considerando l’anno solare, ha iniziato dal primo minuto solo in due occasioni, entrambe da punta centrale.

Scelte forzate e riflessioni di mercato

Per entrambi, l’impiego sulla fascia sinistra rappresenterebbe una novità quasi assoluta. Pedro ha agito sulla corsia opposta contro il Verona e come attaccante contro il Pisa, mentre Noslin ha ricoperto il ruolo di esterno sinistro soltanto nella gara di Braga dello scorso gennaio. Due soluzioni di emergenza che evidenziano come la rosa sia corta in alcuni ruoli chiave.

Questo scenario alimenta inevitabilmente le riflessioni in ottica calciomercato Lazio. La dirigenza è chiamata a valutare se intervenire per garantire alternative più affidabili sugli esterni, riducendo il rischio di dover adattare giocatori fuori ruolo nei momenti decisivi.

Contro la Cremonese, però, non ci saranno alibi: sia Pedro sia Noslin dovranno rispondere presente fin dal primo minuto. In attesa che il calciomercato Lazio possa offrire nuove soluzioni, sarà il campo a chiedere sacrificio e qualità.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO