Calciomercato Lazio, un top in uscita da Roma? Dall’Inghilterra potrebbe arrivare l’offerta di 35 milioni

Calciomercato Lazio, il beniamino dei biancocelesti in uscita verso il Regno Unito? Ecco cosa filtra sul futuro del giocatore in vista dell’estate

La Lazio è al lavoro eccome sul fronte calciomercato in vista dell’estate e, in pole, non c’è solamente il nome di Junior Firpo. Infatti, stando a quanto scritto questa mattina dal portale sportivo inglese CaughtOffside, diversi club inglesi avrebbero adocchiato Valentin Castellanos.

Sullo spagnolo infatti sarebbero infatti ben quattro Club: West Ham United, Everton, Wolverhampton Wanderers e Nottingham Forest. I primi hanno infatti bisogno di sostituire Niclas Füllkrug. L’Everton ha le medesime necessità in quanto Dominic Calvert-Lewin è in partenza. Infine Wolverhampton Wanderers e Nottingham Forest sarebbero in corsa per poter puntare ad una stagione a livelli più alti. Il prezzo? Lotito non lascerà partire lo spagnolo per una cifra inferiore ai 30-35 milioni di euro, staremo a vedere se dovrà lasciare la nostra Serie A.