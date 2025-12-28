Calciomercato Lazio, Fabiani deve iniziare a ragionare su come rinforza la squadra di Sarri: la possibile strategia del ds biancoceleste

Calciomercato Lazio, i biancocelesti devono assolutamente lavorare per rinforzare la rosa di Sarri. Le possibili mosse del ds Fabiani

Archiviata l’ultima gara dell’anno, non senza strascichi polemici, in casa biancoceleste è già tempo di pensare al calciomercato della Lazio. Maurizio Sarri attende risposte concrete dalla società e spera che alle parole seguano finalmente i fatti, dopo aver parlato di semplici “segnali di fumo” nel post-partita contro la Cremonese. La dirigenza, guidata da Claudio Lotito e Angelo Fabiani, è al lavoro su più tavoli per rinforzare una rosa che necessita di interventi mirati in diversi reparti.

Per quanto riguarda l’attacco, alcune scelte tecniche nelle ultime gare sembrano offrire indizi chiari sul calciomercato della Lazio. La titolarità di Noslin è stata letta come un premio per l’olandese, ma la contemporanea panchina di Castellanos ha alimentato le voci su una possibile cessione in direzione Brasile. Fabiani ha però smentito contatti con il Flamengo, lasciando aperto il dubbio tra strategia e realtà. Sarri, intanto, continua a spingere per un profilo diverso: il sogno resta Giacomo Raspadori, ma la richiesta dell’Atletico Madrid – circa 20 milioni tra prestito e obbligo di riscatto – e la concorrenza della Roma rendono l’operazione complessa.

Il centrocampo è senza dubbio il reparto che richiede più interventi nel calciomercato della Lazio. Sarri vorrebbe una mezzala di qualità e fisicità. Il nome in cima alla lista è Loftus-Cheek, disposto anche a ridiscutere l’ingaggio pur di tornare a lavorare con il tecnico che lo valorizzò al Chelsea, ma l’affare appare difficile. Piacciono anche Giovanni Fabbian, valutato però molto caro dal Bologna, e Lazar Samardzic, mai realmente centrale nel progetto dell’Atalanta. Restano sullo sfondo Brescianini e Maldini, con quest’ultimo che divide la dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Proprio sulla trequarti si inserisce il tema del pupillo di Sarri. Lotito ha da tempo un accordo di massima con Lorenzo Insigne, pronto a tornare in Italia e già presente a Roma. Fabiani, però, preferirebbe un profilo più giovane e futuribile come Maldini, lasciando la pista Insigne ancora in bilico.

In difesa, il calciomercato della Lazio potrebbe registrare una cessione importante. Nuno Tavares è vicino all’Al Ittihad di Sergio Conceição, ma servirà un’intesa economica che tenga conto anche della percentuale da riconoscere all’Arsenal. Per sostituirlo, piacciono Netz del Borussia Mönchengladbach e Martin del Genoa, entrambi in scadenza. In porta, infine, Sarri ha dato l’ok allo scambio Mandas-Leali con il Genoa, ma l’inserimento della Juventus complica lo scenario.