Lazio, la risposta del tifo biancoceleste contro il Bologna

Lazio, contro il Bologna è scontro diretto per andare in Europa. Il tifo risponderà presente sugli spalti

A soli tre giorni dalla vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan, l’Olimpico si prepara nuovamente a tingersi di biancoceleste. La Lazio tornerà infatti in campo per affrontare il Bologna nel quattordicesimo turno della Serie A Enilive 2025/2026, e la risposta del pubblico non si è fatta attendere. L’entusiasmo generato dalla qualificazione contro i rossoneri, unito al buon momento della squadra, ha contribuito a creare ancora una volta un’atmosfera di grande attesa.

La Lazio potrà contare su un sostegno massiccio: i numeri della prevendita confermano che l’Olimpico sarà quasi completamente biancoceleste. A poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio, sono già stati staccati 7.500 biglietti, cui vanno aggiunti i 29.918 abbonati che seguono stabilmente la squadra. La somma porta a circa 37.500 presenze già assicurate, con una crescita continua che dovrebbe portare la quota finale vicino ai 40.000 tifosi. Un dato che testimonia ancora una volta il legame profondo tra i sostenitori e la squadra guidata da Sarri.

Per la Lazio, giocare davanti a un pubblico così numeroso rappresenta un’ulteriore spinta in una fase della stagione in cui ogni punto pesa. La sfida contro il Bologna non sarà semplice: i rossoblù si stanno confermando una delle formazioni più organizzate del campionato. Ma il clima dell’Olimpico, soprattutto nelle partite casalinghe della Lazio, può spesso fare la differenza, contribuendo a dare energia e motivazione alla squadra.

Non mancherà, inoltre, un momento molto atteso dai tifosi della Lazio: la presenza dell’aquila Flaminia. Sebbene non sia ancora pronta al suo volo-esordio, previsto tra qualche settimana, la sua apparizione sugli spalti è sempre un richiamo forte per il pubblico, simbolo di appartenenza e tradizione.

Con quasi 40.000 sostenitori pronti a riempire l’Olimpico, la Lazio si appresta dunque a vivere un’altra serata di grande calcio e passione, nella speranza di dare continuità ai recenti successi e proseguire la scalata in campionato.

