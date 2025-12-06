 Lazio, la risposta del tifo biancoceleste contro il Bologna
Lazio, la risposta del tifo biancoceleste in vista dello scontro diretto contro il Bologna. Il punto

Carlo Vanzini annuncia la sua malattia, la Lazio esprime vicinanza al telecronista di Sky, voce della Formula 1: «Forza Carlo, siamo con te»

Lazio Bologna, Cataldi prova il recupero? Sarri spera di riavere il suo centrocampista per il match di campionato! Le ultime indiscrezioni

Calciomercato Lazio, gennaio alle porte: anche Castellanos tra i possibili partenti! L'argentino richiesto in Brasile potrebbe lasciare la Capitale

Gila, crescita impressionante e nel mezzo un rinnovo che tentenna. Come andrà a finire la vicenda?

2 ore ago

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio, contro il Bologna è scontro diretto per andare in Europa. Il tifo risponderà presente sugli spalti

A soli tre giorni dalla vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan, l’Olimpico si prepara nuovamente a tingersi di biancoceleste. La Lazio tornerà infatti in campo per affrontare il Bologna nel quattordicesimo turno della Serie A Enilive 2025/2026, e la risposta del pubblico non si è fatta attendere. L’entusiasmo generato dalla qualificazione contro i rossoneri, unito al buon momento della squadra, ha contribuito a creare ancora una volta un’atmosfera di grande attesa.

La Lazio potrà contare su un sostegno massiccio: i numeri della prevendita confermano che l’Olimpico sarà quasi completamente biancoceleste. A poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio, sono già stati staccati 7.500 biglietti, cui vanno aggiunti i 29.918 abbonati che seguono stabilmente la squadra. La somma porta a circa 37.500 presenze già assicurate, con una crescita continua che dovrebbe portare la quota finale vicino ai 40.000 tifosi. Un dato che testimonia ancora una volta il legame profondo tra i sostenitori e la squadra guidata da Sarri.

Per la Lazio, giocare davanti a un pubblico così numeroso rappresenta un’ulteriore spinta in una fase della stagione in cui ogni punto pesa. La sfida contro il Bologna non sarà semplice: i rossoblù si stanno confermando una delle formazioni più organizzate del campionato. Ma il clima dell’Olimpico, soprattutto nelle partite casalinghe della Lazio, può spesso fare la differenza, contribuendo a dare energia e motivazione alla squadra.

Non mancherà, inoltre, un momento molto atteso dai tifosi della Lazio: la presenza dell’aquila Flaminia. Sebbene non sia ancora pronta al suo volo-esordio, previsto tra qualche settimana, la sua apparizione sugli spalti è sempre un richiamo forte per il pubblico, simbolo di appartenenza e tradizione.

Con quasi 40.000 sostenitori pronti a riempire l’Olimpico, la Lazio si appresta dunque a vivere un’altra serata di grande calcio e passione, nella speranza di dare continuità ai recenti successi e proseguire la scalata in campionato.

