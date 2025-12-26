Calciomercato Lazio, Castellanos e le novità intorno alla sua possibile cessione biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

News
Calciomercato Lazio, Castellanos e le novità intorno alla sua possibile cessione biancoceleste. Il punto
Calciomercato Lazio, pressing totale per la squadra biancoceleste per la cessione di Castellanos? La situazione
Nel corso del Calciomercato Lazio, i biancocelesti stanno valutando attentamente le strategie per monetizzare al meglio i propri giocatori. Secondo quanto riportato da TMW, la società capitolina ha fissato una richiesta iniziale di 35 milioni di euro per uno dei suoi talenti, tenendo conto anche della clausola che obbliga la Lazio a versare il 15% della futura rivendita al New York City FC. Questa cifra rappresenta quindi un punto di partenza per trattative che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi, in un mercato sempre più competitivo.
Al momento, i club brasiliani che hanno manifestato interesse non sembrano intenzionati a rilanciare, lasciando la Lazio in attesa di eventuali offerte più interessanti. Il direttore sportivo biancoceleste, infatti, continua a sondare il terreno anche all’estero, con particolare attenzione alla Premier League inglese. Già lo scorso giugno erano arrivati segnali dall’Inghilterra, segno che l’interesse internazionale per i giocatori della Lazio resta vivo e potrebbe trasformarsi in trattative concrete durante la sessione estiva del Calciomercato Lazio.
Questa strategia rientra in un piano più ampio del club, che punta non solo a valorizzare i propri talenti, ma anche a garantire un ritorno economico significativo dalle cessioni. La richiesta di 35 milioni di euro, sebbene alta, riflette il valore tecnico del giocatore e l’importanza della sua eventuale sostituzione all’interno della rosa. Inoltre, la possibilità di attirare club dalla Premier League rende la Lazio protagonista di un mercato internazionale sempre più ambito.
In sintesi, il Calciomercato Lazio vede la società impegnata a bilanciare esigenze economiche e sportive, con una strategia chiara: monetizzare i propri talenti al meglio senza compromettere la competitività della squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le offerte arrivate dall’estero potranno soddisfare le richieste del club, dando il via a una trattativa che potrebbe cambiare il volto della rosa biancoceleste.
LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO
News
Lutto nel calcio francese: scomparso a 72 anni Jean‑Louis Gasset, ex Marsiglia e Montpellier
Addio a Jean‑Louis Gasset: il calcio francese piange l’ex allenatore di Marsiglia e Montpellier Un velo di profonda tristezza avvolge...
Udinese Lazio, biancocelesti al lavoro per la sfida contro i bianconeri: ecco tutti gli aggiornamenti da Formello
Udinese Lazio, biancocelesti al lavoro verso la sfida di Serie A: ecco tutte le novità emerse da Formello, i dettagli...
Lazio, ricordi Raul Moro? Avventura all’Ajax già al capolinea: possibile ritorno in Spagna
Lazio, te lo ricordi Raul Moro? L’esperienza all’Ajax può già finire: si riapre la pista spagnola. Le ultimissime notizie L’avventura...