Calciomercato Lazio, da decidere subito il futuro di quel giocatore a gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Noslin si decide a gennaio, Ajax e PSV alla finestra

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi anche sul fronte delle possibili cessioni, e tra i nomi destinati a far discutere nei prossimi mesi c’è sicuramente quello di Tijjani Noslin. Dopo le turbolenze delle ultime ore, la società biancoceleste ha deciso di prendere tempo: ogni discorso relativo alla sua partenza è rimandato alla sessione invernale di gennaio.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio ha ricevuto manifestazioni d’interesse da parte di due importanti club olandesi: Ajax e PSV Eindhoven. Entrambe le società sarebbero pronte a farsi avanti per il calciatore, ma soltanto attraverso una formula ben precisa: prestito con diritto di riscatto, una proposta che al momento non convince pienamente la dirigenza capitolina.

Noslin, arrivato alla Lazio da poco tempo, ha avuto un impatto ancora da valutare con continuità, ma le sue qualità non sono passate inosservate. I club olandesi vedono in lui un profilo funzionale e duttile, capace di adattarsi a diversi ruoli offensivi. Tuttavia, dal punto di vista della società biancoceleste, l’idea di cederlo in prestito con opzione e non con obbligo rappresenta un’operazione a basso margine di garanzia economica.

Per questo motivo, l’orientamento attuale del Calciomercato Lazio è quello di congelare la situazione fino a gennaio, per valutare sia le prestazioni del giocatore sia l’evoluzione delle richieste da parte dei club interessati. Nel frattempo, Noslin resterà a disposizione di Sarri, che potrebbe utilizzarlo per aumentare la profondità della rosa, soprattutto in vista di un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe.

Lotito e Fabiani sono intenzionati a non svendere alcun asset tecnico e vogliono avere il pieno controllo della trattativa. In quest’ottica, gennaio potrebbe rappresentare il momento giusto per riaprire il tavolo e, magari, spingere per condizioni più vantaggiose.

Il dossier Noslin si aggiunge così alle tante situazioni ancora in divenire nel Calciomercato Lazio, che si preannuncia particolarmente attivo anche nella finestra invernale. La scelta finale dipenderà da molteplici fattori, ma una cosa è certa: il nome di Noslin tornerà centrale nei piani di mercato della Lazio molto presto.